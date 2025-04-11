她分享好市多1沖泡飲長輩超愛 評論兩極掀熱議：我喝不懂

美式賣場好市多商品種類多樣，價格又實惠，成為不少消費者採買的好去處。有一名女網友日前在好市多看到一款沖泡飲在促銷，大讚這款飲品連外婆都愛喝，是不少長輩的最愛，愛好者表示認同，但也有人覺得即使減糖還是太甜。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前在好市多看到桂格減糖黑十穀在促銷，她說每次看到這款飲品特價時，很多叔叔、阿姨都搶著買，開玩笑地說「如果有啥長青票選Top 10，（這款飲品）應該會上榜」。

原PO透露連外婆也愛喝這款飲品，即使有喝過其他種類，最後還是覺得桂格減糖黑十穀最對味。她認為老人家之所以喜歡芝麻、花生、蕎麥這類的雜糧是因為比較養生，因此特地買了兩箱，讓外婆開心的不得了。

貼文引來不少愛好者的共鳴，「上次買了三箱給媽媽」、「我家都有庫存，隨時都有」、「我爸也交代我去幫他帶兩盒」、「好喝，買了兩箱」、「今天看到一對長輩拖著微駝的步伐，車子裡至少十箱這個…嘆為觀止」、「我家長輩也很喜歡這款。他們說有古早味的感覺」、「這個我完全喝不懂，長輩超愛買的」、「好喝！很多黑色食物，一包就有滿滿的營養」、「我也會買…如果沒有它，宵夜很容易會變鹹酥雞、滷味、麻醬麵」。

但也有喝過的人覺得太甜了，「真的還不錯喝，只是可惜偏甜了」、「太甜，沒有芝麻香氣，都是澱粉，不會再買」、「我媽媽說太甜」、「連年輕人我都覺得很甜，買給老人應該無糖的」、「這減糖了口感還是偏甜，且營養成分表的糖9.7g還是偏高啊」、「好喝！但對我來說還是有些甜，不過有分享給公婆，他們挺喜歡的」、「黑十榖很香好喝，不過我覺得有點太甜」、「搬了一箱老媽喝一包要我去退，太甜了，老人家不適合」。