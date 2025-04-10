好市多台式美食給高分！他讚滷肉飯比例優 更推關東煮清爽入味

好市多又有新花樣！近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享了一段美食開箱心得，主角是好市多的兩款新品「滷肉飯」與「關東煮」。這名網友不僅親自試吃，還給出了「滷肉飯8.5分、關東煮10分」的高分評價，甚至直言關東煮湯頭好喝到讓他想直接抱著碗過冬！

這位網友表示，好市多的滷肉飯與傳統台式滷肉飯有些不同，肉是切片形式而非常見的丁狀肉塊。他大讚滷汁入味，與白飯搭配得宜，吃起來不油膩也不過鹹，讓他直呼「比例剛剛好！」雖然同行友人覺得肥肉偏少，但這位網友認為這樣的設計更適合怕膩的消費者，搭配香腸和貢丸更是「一口接一口停不下來」。價格方面，一份99元，他表示「OK啦！」

至於關東煮，這位網友的評價更是直接稱讚：「好吃！」他特別提到湯頭清爽又入味，不會像外面賣的那樣死鹹或沒味道。料多實在也是一大亮點，完全不需要額外沾醬就已經非常夠味。「建議大家一定要嘗試，尤其是在冷冷的天裡」，他還幽默補充，如果關東煮能加冬粉，那就完美了。

這篇貼文一出，立刻引發熱烈討論。不少網友紛紛表示認同：「關東煮我也大推，湯頭真的好喝」、「關東煮的料有誠意」、「滷肉飯雖然不是傳統味，但清爽又健康，滿足八分飽剛剛好！」還有人指出：「滷肉飯配熱狗，再加飲料，很棒！」

但也有網友持不同看法：「小黃瓜有點少欸，吃得有點意猶未盡」、「賣59差不多啦，99覺得有點貴」、「說真的，外面很多滷肉飯比這個強吧？」甚至有人質疑：「這種業配文到底能收多少？」

除了美食開箱，這位網友還提到好市多改用電子感應進場後，明顯感受到人流控管的成效。他驚訝地發現晚間時段居然能在南崁店找到座位，現買現吃的體驗也讓他更加滿意。