快訊

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

全聯1款雞蛋「一盒9顆雙黃蛋」 農業部揭背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示在全聯買一盒10顆的雞蛋，想不到其中有9顆全是雙黃蛋。示意圖／ingimage
一名網友表示在全聯買一盒10顆的雞蛋，想不到其中有9顆全是雙黃蛋。示意圖／ingimage

全聯福利中心販售不少生鮮食材，能滿足許多民眾的日常需求。一名網友分享，近期在全聯買了一盒雞蛋，回家發現10顆居然有9顆都是雙蛋黃，讓她相當驚艷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯買了「慶豐畜牧場」的大成澄心蛋，一盒10顆蛋居然有9顆都是雙蛋黃，後來再跑去買三盒，各打1顆「也都是雙蛋黃」，讓她相當驚喜。

貼文一出後，多數網友都表示「超級幸運」、「快去買樂透？」、「讓你賺到了，外面賣雙黃蛋都比較貴，剛好那批都這樣吧！」、「你剛好買到那一批都是雙蛋黃的，外面有的雜貨店有賣雙蛋黃的，會貴一點點」、「好好喔！我都還沒開到雙蛋黃過」、「運氣真好啊」。

此外，也有內行人指出原PO買到的是外銷日本的雞蛋，雙蛋黃更是普通白蛋的2倍售價。這名網友接著提到，他之前曾在雜貨店買過全是雙蛋黃的散裝蛋，根據雜貨店老闆所稱，因為店家和蛋商有合約，每天固定要提供一定數量的雞蛋，「有時蛋商白蛋不足，就會把外銷蛋拿來補足」。

對此，農業部表示，雙蛋黃是母雞排卵時，兩顆大小相近的卵幾乎同時由卵巢排出的結果，外觀會比一般單黃蛋來的大。容易發生在產蛋初期與產蛋後期的母雞，初產蛋的母雞由於剛進入產蛋期，每日排卵的時間尚不穩定，偶爾發生前後兩顆卵排出的時間較接近的情形；而產蛋後期的母雞，可能因攝取的營養過多或受光照過度刺激，影響卵巢排卵機能，因此形成雙蛋黃。

農業部進一步說明，雙蛋黃的形成與母雞本身的排卵生理情形及遺傳有關，並非施打生長激素所導致。生長激素不會增加雙蛋黃的產生機率，且蛋農基於生產成本的考量，不會去施打生長激素來加速母雞生長或產蛋。

牧場 農業部 雞蛋

延伸閱讀

全聯價格輸傳統市場？ 一票網友力挺：這2點才是關鍵

台股暴跌股民不吃土！超商、量販優惠時段一次看 全聯便當中午就打折

以為是空盒子！全聯上架「1超夯甜點」 內行強力推薦：超好吃

全聯買麵包送「1條蛇」 過來人曝真相：小朋友超愛

相關新聞

全聯1款雞蛋「一盒9顆雙黃蛋」 農業部揭背後原因

全聯福利中心販售不少生鮮食材，能滿足許多民眾的日常需求。一名網友分享，近期在全聯買了一盒雞蛋，回家發現10顆居然有9顆都是雙蛋黃...

好市多新上架一款零食 她讚「口感像草莓蛋糕」！一票草莓控瘋搶貨

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款草莓蛋糕口味的威化餅乾，大讚「口感...

好市多上架1款澳洲進口洋芋片 特殊口味網大讚：全是記憶中的味道

知名美式賣場好市多主打量大、低價，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的熟食組合，是許多民眾採買生活用品的最佳選擇。近日，零食區推出的一款「蜂蜜烤雞風味洋芋片」，喚起不少網友在澳洲打工度假的回憶，紛紛留言大讚：「就愛這一味！」

以為是空盒子！全聯上架「1超夯甜點」 內行強力推薦：超好吃

全聯除了賣大量的生活用品外，近年也在麵包及甜點部分下足功夫，除了常推出新品，也會和不同品牌聯名販售。最近有網友在架上發現擺了幾個「空盒子」，當下很疑惑覺得很幽默，最後才知道這是「老鷹紅豆粉粿布蕾」。內行人也表示這系列的甜點都很好吃。

好市多一零食超涮嘴！她看劇秒嗑光 會員點頭：一口氣搬2箱

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，吸引大票消費者愛戴。近日有會員發現，玉米餅品牌「多力多滋」推出青花椒風味的捲餅在好市多上架了，不僅超涮嘴，也不會太鹹太辣，「本來只想吃一點點的，結果一邊看劇一邊吃，莫名其妙一包就空了！」

比麵店還強！「神級泡麵」回歸她直接掃空 名廚預言：這碗會大賣

台灣泡麵種類眾多，商品常推陳出新。最近有網友發現一款「神級泡麵」重磅回歸，馬上把架上的4碗一次搜刮。網友也紛紛回報，「這款真的超好吃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。