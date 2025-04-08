全聯1款雞蛋「一盒9顆雙黃蛋」 農業部揭背後原因

全聯福利中心販售不少生鮮食材，能滿足許多民眾的日常需求。一名網友分享，近期在全聯買了一盒雞蛋，回家發現10顆居然有9顆都是雙蛋黃，讓她相當驚艷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯買了「慶豐畜牧場」的大成澄心蛋，一盒10顆蛋居然有9顆都是雙蛋黃，後來再跑去買三盒，各打1顆「也都是雙蛋黃」，讓她相當驚喜。

貼文一出後，多數網友都表示「超級幸運」、「快去買樂透？」、「讓你賺到了，外面賣雙黃蛋都比較貴，剛好那批都這樣吧！」、「你剛好買到那一批都是雙蛋黃的，外面有的雜貨店有賣雙蛋黃的，會貴一點點」、「好好喔！我都還沒開到雙蛋黃過」、「運氣真好啊」。

此外，也有內行人指出原PO買到的是外銷日本的雞蛋，雙蛋黃更是普通白蛋的2倍售價。這名網友接著提到，他之前曾在雜貨店買過全是雙蛋黃的散裝蛋，根據雜貨店老闆所稱，因為店家和蛋商有合約，每天固定要提供一定數量的雞蛋，「有時蛋商白蛋不足，就會把外銷蛋拿來補足」。

對此，農業部曾表示，雙蛋黃是母雞排卵時，兩顆大小相近的卵幾乎同時由卵巢排出的結果，外觀會比一般單黃蛋來的大。容易發生在產蛋初期與產蛋後期的母雞，初產蛋的母雞由於剛進入產蛋期，每日排卵的時間尚不穩定，偶爾發生前後兩顆卵排出的時間較接近的情形；而產蛋後期的母雞，可能因攝取的營養過多或受光照過度刺激，影響卵巢排卵機能，因此形成雙蛋黃。

農業部進一步說明，雙蛋黃的形成與母雞本身的排卵生理情形及遺傳有關，並非施打生長激素所導致。生長激素不會增加雙蛋黃的產生機率，且蛋農基於生產成本的考量，不會去施打生長激素來加速母雞生長或產蛋。