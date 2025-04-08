好市多新上架一款零食 她讚「口感像草莓蛋糕」！一票草莓控瘋搶貨

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款草莓蛋糕口味的威化餅乾，大讚「口感像在吃蛋糕」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多買了很多草莓商品，其中最推薦一款草莓蛋糕口味的威化餅乾，外層是白巧克力，裡面是奶油內餡，加上餅乾的酥脆，豐富的層次讓她大讚「太誇張！真的有在吃草莓蛋糕的感覺」。

貼文一出後，不少網友都被燒到，紛紛表示「看起來好好吃～想衝」、「被燒一個不要不要」、「還沒吃過，要來去買了」、「草莓控+1，會不會又被掃貨」、「我今天也有看到這款！還猶豫要不要買，現在看來是要衝一波了」、「我要去搶」、「Costco真的很會出草莓系列耶」。

此外，也有部分吃過的網友大推，回應「這個真的很好吃，全家人都愛，雖然單價高，但會想再回購！」、「我兒說：所有的口味這個最好吃」、「剛剛被同事賞了一塊，覺得真好吃」、「雖然蠻甜的，但會想一塊接一塊吃」。