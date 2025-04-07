好市多上架1款澳洲進口洋芋片 特殊口味網大讚：全是記憶中的味道

知名美式賣場好市多主打量大、低價，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的熟食組合，是許多民眾採買生活用品的最佳選擇。近日，零食區推出的一款「蜂蜜烤雞風味洋芋片」，喚起不少網友在澳洲打工度假的回憶，紛紛留言大讚：「就愛這一味！」

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示自己在零食區看到這款熟悉的洋芋片，這款產品最早是朋友從澳洲帶回來和她分享，品嚐後覺得味道相當特別，也曾自己透過代購購買，沒想到現在台灣的通路能夠直接買到，讓她感到相當驚喜。

根據描述，這款蜂蜜烤雞風味洋芋片結合甜甜的蜂蜜與鹹香味，餅乾本身厚實酥脆且不油膩。不少人都留言認同，「就愛這一味」、「超愛！去澳洲必吃！好像兩個月前就有了，看到超驚喜的」、「蠻好吃的，很脆口」、「蜂蜜烤雞真的不錯吃，比一般的洋芋片還脆」、「這個超好吃，但是會不小心吃太多」。

貼文也勾起少數曾在澳洲旅遊、打工度假網友們的回憶，「超好吃！在澳洲狂吃，回台灣看到有賣馬上拿，一下就吃光了」、「好吃，在澳洲常買」、「澳洲打工超愛」、「去年在澳洲玩，買了幾款洋芋片，我剛好覺得這個最好吃，給其他人試吃之後，大家也覺得好吃」。