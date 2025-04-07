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以為是空盒子！全聯上架「1超夯甜點」 內行強力推薦：超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為全聯門市。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影
圖為全聯門市。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

全聯除了賣大量的生活用品外，近年也在麵包及甜點部分下足功夫，除了常推出新品，也會和不同品牌聯名販售。最近有網友在架上發現擺了幾個「空盒子」，當下很疑惑覺得很幽默，最後才知道這是「老鷹紅豆粉粿布蕾」。內行人也表示這系列的甜點都很好吃。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，她最近在逛全聯的時候，在架上看到了一款甜點，看起來很像一堆「空盒子」，她也笑說「不知為何很幽默的甜點」，仔細一看，是一款名為「老鷹紅豆粉粿布蕾」的商品。

不少人看完也表示，「份量其實蠻多的，只是這個角度超像空盒」、「之前有看到，覺得很好笑，完全無裝飾，像空殼」、「國王的甜點嗎？」、「以為空盒+1」、「這是愚人節限定商品忘記收掉嗎？」、「原來不是只有我一個人有這樣的錯覺」、「那個白色是布蕾啦，所以一片空白很正常」。

也有內行人指出「老鷹紅豆系列」的甜點都很推薦，「蠻好吃的」、「這個其實蠻好吃的」、「蠻多人推薦的」、「這個超好吃耶」、「還不錯，就是紅豆粉粿的味道」、「上面那層是鮮奶油，為了底下的紅豆，買來吃了，還不錯」、「老鷹紅豆系列都好吃」、「還不錯吃，紅豆太甜一點」。

全聯 甜點

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