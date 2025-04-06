好市多一零食超涮嘴！她看劇秒嗑光 會員點頭：一口氣搬2箱

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，吸引大票消費者愛戴。近日有會員發現，玉米餅品牌「多力多滋」推出青花椒風味的捲餅在好市多上架了，不僅超涮嘴，也不會太鹹太辣，「本來只想吃一點點的，結果一邊看劇一邊吃，莫名其妙一包就空了！」

原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，這款餅乾外型捲成管狀、口感偏厚，第一口咬下的瞬間竟讓她聯想到「鹹口味的棒棒糖」，而且青花椒風味相當濃郁，帶點微微的麻感，吃起來非常過癮。不只如此，這款餅乾也很容易讓人一口接一口，不會過鹹或過辣。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好吃，小小卷好入口，不會掉屑，前天看到馬上搬2箱」、「我也有試吃，還不賴」、「不會很辣，是剛剛好的香氣＋辣度」；也有網友認為，「我覺得鹹，然後不夠麻、不夠辣」、「覺得沒什麼青花驕的味道，只有鹹鹹的而已」。

據《今購百科》資訊顯示，這款餅乾一盒內含8小包，售價為259元，產品介紹寫道，將經典玉米片捲成全新餅體，口感厚實有嚼勁，搭配香氣迷人的青花椒風味，每一口咬下，全新滋味在口中爆發。