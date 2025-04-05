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比麵店還強！「神級泡麵」回歸她直接掃空 名廚預言：這碗會大賣

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友認同日韓的泡麵碗蓋十分容易撕開。示意圖／ingimage
不少網友認同日韓的泡麵碗蓋十分容易撕開。示意圖／ingimage

台灣泡麵種類眾多，商品常推陳出新。最近有網友發現一款「神級泡麵」重磅回歸，馬上把架上的4碗一次搜刮。網友也紛紛回報，「這款真的超好吃」。

網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」驚喜發文，她表示自己最愛的滿漢大餐金牛肉麵終於重新上架，於是把僅有的4碗通通搜刮，另外她也特別叮嚀，「要買對喔，紅色非常不推薦」。滿漢大餐Gold系列一碗要價89元，在市面上價格偏高。

網友大讚金牛肉麵。圖／取自泡麵公社 泡麵俱樂部
網友大讚金牛肉麵。圖／取自泡麵公社 泡麵俱樂部

文章一出後社團網友興奮回報，「這個系列真的很好吃，極度推薦用煮的，非常接近麵店現煮水準」、「跟一般那種死鹹的牛肉泡麵湯頭完全不一樣，麵體也不是常見的那種」、「酸酸辣辣的，麵跟一般滿漢的麵不一樣」，也有人表示「現在的泡麵都要追上現煮的牛肉麵價格了」。

台灣名廚詹姆士也曾試吃過，他表示金牛肉麵，麵條像是現煮的，有咬勁，肉的口感也好，湯頭香辣順口，酸辣又豐富，在嘴巴裡面後韻很足。詹姆士也不經讚嘆「這碗會大賣」。

泡麵 詹姆士

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