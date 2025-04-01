全聯買麵包送「1條蛇」 過來人曝真相：小朋友超愛

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯看到「買5個麵包送1條蛇」的優惠，原本以為是玩具蛇，沒想到竟然是新口味麵包。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「買5個送1隻蛇」為題，指出近期在全聯發現有買5個麵包，送「1條蛇」的活動，原以為是蛇年的關係，特別準備玩具蛇送消費者，後來發現竟然是新推出的「琉球喜蛇」新口味麵包，讓她當場笑出來。

全聯福利中心今年新推出的「琉球喜蛇」麵包，內餡有沖繩黑糖片。圖／取自全聯福利中心臉書

貼文一出後，不少網友都表示「當然要買兩套來互咬」、「秒猜到是這條，很可愛而且蠻好吃的」、「我家這邊也看過香蒜麵包買3送1蛇的優惠，我馬上買2組，都很好吃」、「那款奶油麵包我家人都蠻愛吃，買5個應該兩天就沒了」、「雖然這也很讚，但我比較想要真的小蛇啦」。

此外，也有網友分享「琉球喜蛇」的食用心得，回應「第一次咬到裡面黑糖的時候有被驚艷到，去查才發現是沖繩黑糖片」、「我家小朋友很愛，買一條剛好可以兩個分著吃」、「飲料只喝無糖的可能會覺得這個蛇麵包有點小甜，但我覺得很好吃」。