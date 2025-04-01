全聯價格輸傳統市場？ 一票網友力挺：這2點才是關鍵

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，自己長期在全聯購買生鮮蔬果，近期到傳統市場發現價格居然更便宜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「全聯真的有比較便宜嗎？」為題，指出自己長期在全聯購買生鮮蔬果，對價格敏感度不高，近期去傳統市場買菜，才發現全聯不如想像中便宜，讓他相當驚訝。

貼文一出後，多數網友都表示「全聯生鮮優點方便、相對衛生，不是便宜」、「想方便超市、想便宜菜市場，省錢自已種」、「全聯主要是衛生、時間方便，上班族下班後，傳統市場也關門了」、「去全聯是方便，可以一次買好」、「全聯是方便和乾淨，價格真的不算便宜」、「沒時間去市場真的就近全聯，方便＞價格」、「只是方便，價格一般，有的貴有的便宜」。

此外，有不少過來人指出全聯的前身是軍公教福利中心，起初用合作社、軍中營站的模式經營才售價低廉，「現在用超市模式經營自然變貴了」。