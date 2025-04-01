好市多4月1日起入場「電子掃卡」 5人行該怎辦？內行曝解方

美式賣場好市多從4月1日起，入場需掃描電子會員。對此，一名網友好奇，若同行家人、小孩超過好市多官方的規定人數，該怎麼進場？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期看到好市多新增掃描電子會員入場的規定，好奇發問「那同行的老婆、小孩，還有朋友一起去的怎麼辦？如果有5人同行要刷幾張卡？」。

貼文一出後，多數網友都表示從開幕起就是一卡限制3人同行，家庭卡也可以免費申請，「好市多要抓的就是你這種，本來就守規矩的人看到規定只會覺得棒」、「一個會員可辦一張免費家庭卡，所以一張會員費=兩張卡，2張持卡人可以各帶2人，總共6人」；有人十分支持好市多新政策，「再不限制進場人數，防止影響整個賣場動線，買東西的效率大大降低」。

此外，也有內行人指出，未滿18歲的小孩不在限制人數內，指出「已致電客服中心，對方回應『未滿18歲尚未限制在人數上哦！』」、「小孩未滿18歲不列入，會抱怨或有疑問的是不是平常都沒有在遵守」。