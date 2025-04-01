好市多APP解鎖新功能！簡單兩步驟查消費紀錄 會員嗨：終於等到

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，吸引一票會員愛戴。近日官方也推出APP新功能，只要簡單兩步驟，就能輕鬆查閱賣場消費紀錄。對此，網友們也紛紛直呼「總算能看消費明細了」、「終於有了！」。

好市多日前在臉書表示，官方APP新功能上線，只要點選「我的帳號」並按下「賣場消費紀錄」，就可以看到自己到底買了些什麼，貼文自3月24日曝光至今，已吸引逾千名網友按讚。這波討論也連帶燒進會員們分享產品心得的社團《Costco好市多 商品經驗老實說》。

網友們紛紛表示，「之前一直很希望的功能，終於有了」、「早該有了」、「太好了，終於可以把紙本紀錄扔了」。另外有網友表示，即使更新APP後，還是沒有看到這項功能，對此其他會員則建議，「我的也是這樣，APP刪除重新下載就會有了」。

這波新功能上線，許多網友也向賣場許願，「希望把載具也一起整合進Costco支付，這樣就不用刷兩次」、「希望可以加入附卡消費資訊一併查詢的功能」、「APP能新增賣場即時剩餘車位數跟賣場人數嗎？這樣就可以避開人多的時候去了」。

另外有網友問道，「請問新功能可以查詢多長時間？」對此官方小編則解答：「目前僅提供2024年10月1日後的賣場消費紀錄明細查詢喔！」