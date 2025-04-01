快訊

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

鍋貼藏「嚼過的口香糖」…店家辯稱是肉 八方雲集總部強硬聲明：終止加盟

好市多APP解鎖新功能！簡單兩步驟查消費紀錄 會員嗨：終於等到

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）商品琳瑯滿目，吸引一票會員愛戴。近日官方也推出APP新功能，只要簡單兩步驟，就能輕鬆查閱賣場消費紀錄。對此，網友們也紛紛直呼「總算能看消費明細了」、「終於有了！」。

好市多日前在臉書表示，官方APP新功能上線，只要點選「我的帳號」並按下「賣場消費紀錄」，就可以看到自己到底買了些什麼，貼文自3月24日曝光至今，已吸引逾千名網友按讚。這波討論也連帶燒進會員們分享產品心得的社團《Costco好市多 商品經驗老實說》

網友們紛紛表示，「之前一直很希望的功能，終於有了」、「早該有了」、「太好了，終於可以把紙本紀錄扔了」。另外有網友表示，即使更新APP後，還是沒有看到這項功能，對此其他會員則建議，「我的也是這樣，APP刪除重新下載就會有了」。

這波新功能上線，許多網友也向賣場許願，「希望把載具也一起整合進Costco支付，這樣就不用刷兩次」、「希望可以加入附卡消費資訊一併查詢的功能」、「APP能新增賣場即時剩餘車位數跟賣場人數嗎？這樣就可以避開人多的時候去了」。

另外有網友問道，「請問新功能可以查詢多長時間？」對此官方小編則解答：「目前僅提供2024年10月1日後的賣場消費紀錄明細查詢喔！」

Costco 好市多 賣場

延伸閱讀

台積電徵才？他見「半導體線上操作員」驚呆了 網點真相

剛出生就緊握醫師不放 新生兒「小手牽大手」萌翻萬人：生命的奇蹟

她25歲存到130萬 手握006208、00919、台積電…網見這兩檔：可出清

痔瘡不能放著不理 醫列三大原因示警：干擾男性勃起功能

相關新聞

好市多APP解鎖新功能！簡單兩步驟查消費紀錄 會員嗨：終於等到

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，吸引一票會員愛戴。近日官方也推出APP新功能，只要簡單兩步驟，就能輕鬆查閱賣場消費紀錄。對此，網友們也紛紛直呼：「總算能看消費明細了」、「終於有了！」

點評好市多99元滷肉飯！網紅千千嘆「可惜」 網喊：選錯容器

美式賣場好市多（Costco）熟食區推出兩款新品「滷肉飯」與「日式關東煮」，每份售價99元，吸引民眾前往嚐鮮，其中美食網紅千千立刻分享她吃完滷肉飯的心得，掀起網路討論...

家樂福1款牛奶太夯「可遇不可求」 網激推：便宜又香醇

不少家庭都會買牛奶回家冰在冰箱，不管是直接喝、泡麥片當早餐都相當方便。近日一名女網友大推家樂福自有品牌牛奶，便宜又香濃，因為非常受歡迎，常常「可遇不可求」，想買只能碰碰運氣。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

被封平價星巴克！7-11這飲品夯爆 網驚：跑4間門市全賣完

7-ELEVEn近日推出全新飲品「濃焙茶拿鐵」，因風味香濃順口，被網友譽為「平價版星巴克福吉茶那堤」，自3月19日開賣以來話題不斷。多名消費者表示連跑多家門市都撲空，直呼「想喝竟然買不到」。

台人旅美逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強

只要擁有好市多會員，可持會員卡至全球任一賣場消費。一名網友分享，之前拿台灣好市多會員卡去美國賣場，工作人員得知後，驚喊「我知道，全世界營業額最高的好市多都在台灣」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全家哪個甜點最值得一試？老饕狂推「它」：冷凍最好吃

全家便利商店近年推出不少甜點品項，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，每次逛全家都發現架上有很多甜點的選擇，好奇發問「大家有什麼好吃的口袋名單嗎？真的很容易選擇障礙」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。