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點評好市多99元滷肉飯！網紅千千嘆「可惜」 網喊：選錯容器

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多開賣台灣小吃「滷肉飯」售價99元。圖／好市多提供
好市多開賣台灣小吃「滷肉飯」售價99元。圖／好市多提供

美式賣場好市多（Costco）熟食區推出「滷肉飯」與「日式關東煮」兩款新品，每份售價99元，吸引民眾前往嚐鮮，其中美食網紅千千立刻分享她吃完滷肉飯的心得，掀起網路討論。

好市多上架的兩項新品，首先是經典台味「滷肉飯」，以台灣豬肉製成滷肉醬，配菜包含台灣黑豬肉貢丸、珍珠香腸和醃漬小黃瓜片。另一項則是「日式關東煮」，以日式鰹魚高湯為基底，加入台灣本產白蘿蔔，並搭配多種經典關東煮配料。

新品消息一出，美食網紅千千在臉書發文表示看到好市多在賣一份99元的滷肉飯，實在太好奇了，於是立刻買一份回去試吃。吃完後她也發表感想，「肉燥是沒什麼油脂感的那種，比較不中我（我愛黏嘴唇油油的），不過肉燥口味很看個人」，她認為最可惜的地方是白飯，「買到的這份不確定是沒煮好還是什麼因素，口感不太好」。此外，千千也試吃了日式關東煮，她覺得關東煮很不錯，裡面的其中一個配料很好吃。

「日式關東煮」同樣售價99元。圖／好市多提供
「日式關東煮」同樣售價99元。圖／好市多提供

另外，有不少網友也在《爆廢公社》留言討論，「吃起來的感想就像買便當多附的滷汁白飯，然後放有段時間的口感」、「空虛感大概有98分」、「我去Costco就是想吃美國的食物，吃什麼滷肉飯」、「我還是乖乖吃30元的滷肉飯就好」、「滷肉飯50、香腸1個10*3=30、滷貢丸10、其他加一加好像就是差不多這價格，但就是感覺CP值不高」、「這個菜色比免費的愛心便當還差欸」、「選錯便當盒，如果改用碗裝，賣相會更好」。不過也有網友表示「很有台灣味！」、「明碼標價沒問題啊」、「好的貢丸，一顆不便宜」。

好市多 滷肉飯 網紅

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