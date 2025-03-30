家樂福1款牛奶太夯「可遇不可求」 網激推：便宜又香醇
不少家庭都會買牛奶回家冰在冰箱，不管是直接喝、泡麥片當早餐都相當方便。近日一名女網友大推家樂福自有品牌牛奶，便宜又香濃，因為非常受歡迎，常常「可遇不可求」，想買只能碰碰運氣。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。
原PO在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文，分享家樂福自有品牌的牛奶，「真的是好喝推薦，但是好像可遇不可求，我只有看過它一次，之後就沒有買到過了！」原PO也說，這款牛乳的價格139元，不只味道好，也很便宜。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「運氣好，今天買到了，挺香醇」、「看滿多人推的，今天也去買了一罐，真的不錯喝欸」、「轉到後面看100％生乳，買鮮奶一定要到家樂福買」、「129時搶光光，139開始剩」、「好喝，但也只看過一次」、「貨架常常都是空的」。
另外也有內行人指出，「統一做的」、「它和瑞穗都是統一出廠啦」、「平價款的瑞穗」；還有網友稱，「這款和福爾摩沙都很棒」、「跟福爾摩沙差不多，熱熱喝，都好喝」。
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