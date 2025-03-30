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被封平價星巴克！7-11這飲品夯爆 網驚：跑4間門市全賣完

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEn自3月19日推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」。圖／7-ELEVEn提供
7-ELEVEn自3月19日推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」。圖／7-ELEVEn提供

7-ELEVEn近日推出全新飲品「濃焙茶拿鐵」，因風味香濃順口，被網友譽為「平價版星巴克福吉茶那堤」，自3月19日開賣以來話題不斷。多名消費者表示連跑多家門市都撲空，直呼「想喝竟然買不到」。

一名超市女店員22日在Threads分享自己的工作日常，表示一整天至少製作了十幾杯濃焙茶拿鐵，笑稱自己「都快變成焙茶的形狀了」。貼文曝光至今，已吸引1.3萬讚數、近3千則分享。

網友紛紛表示，「今天第一次喝，已經打算每天經過7-ELEVEn都要買」、「好喝到我每天都想喝」、「今天點完焙茶拿鐵，A店員邊做邊問B店員喝過沒，B店員說好喝耶。我個人覺得茶濃很讚，只是甜度再降一點點也很棒」、「我昨天早上8點左右去買，店員說已經沒有賣了？我問號」、「跑了4家門市，店員都說沒貨，太夯了啦」。

也有同行表示，「我們門市一個早上4個人上班，每個人最少都賣10幾組，我最高紀錄做了兩次7杯手機行動隨時取」。原PO對此則回應，「你們太誇張了，我們家一個早班平均10杯左右」。

根據7-ELEVEn公告，這波上市新品包含「濃焙茶拿鐵」與「濃抹茶拿鐵」，熱飲為中杯65元、冰飲為大杯75元，活動期間至4月1日前享有「冰熱任選2杯99元」的限時優惠。

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