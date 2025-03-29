台人旅美逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強

只要擁有好市多會員，可持會員卡至全球任一賣場消費。一名網友分享，之前拿台灣好市多會員卡去美國賣場，工作人員得知後，驚喊「我知道，全世界營業額最高的好市多都在台灣」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，上次去美國時，拿著台灣好市多的會員卡去逛，結帳時工作人員看了一下卡片，問是從哪裡來的？他回「Taiwan」後，店員驚呼「我知道，全世界營業額最高的好市多都在台灣！」，讓他開心表示「台灣可不是只有台積電」。

貼文一出後，多數網友都表示「這是真的，Costco全世界排名營業額前10的店，有3家在台灣耶，超級厲害有夠會買」、「我媽之前在好市多打工，她說美國的主管還特地來台灣好市多參訪，因為營業額很高」、「台灣的好市多營業額恐怖到總部CEO專程來台，台中南屯還穩居第一，台中人到底多會花錢」、「上次我查了台灣好市多的密集度，然後跟澳洲的朋友們分享大家都嚇瘋，而且台灣好市多的消費金額真的很誇張」。

此外，也有一名網友分享類似經歷，指出「這個我也遇過，在美國好市多結帳時，後面滿滿都是人，店員看到台灣的會員卡還叫其他同事來看，大家都在讚嘆，果然名不虛傳」。

事實上，好市多在全球共有800家分店，台灣一共有14間，官方曾在2023年表示，台中南屯店為好市多全球利潤最高的分店，且台中北屯、南屯、台北內湖以及新北中和店，獲利都在全球前10名，可見台灣人的消費力相當驚人。