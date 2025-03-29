全家哪個甜點最值得一試？老饕狂推「它」：冷凍最好吃

全家便利商店近年推出不少甜點品項，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，每次逛全家都發現架上有很多甜點的選擇，好奇發問「大家有什麼好吃的口袋名單嗎？真的很容易選擇障礙」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「全家甜點有什麼值得一吃的品項嗎？」為題，指出全家的法式檸檬塔不輸星巴克，塔皮相當脆，吃起來酸甜可口；焦糖烤布蕾非常綿密，焦糖味十足；布丁夾心蛋糕裡面有整條布丁，吃起來非常療癒，讓他好奇發問「還有什麼好吃的口袋名單嗎？」。

貼文一出後，多數網友都分享自己喜歡的品項，紛紛表示「阿薩姆QQ蛋糕捲超好吃」、「一口泡芙也不錯」、「抹茶酥頂點心杯很好吃」、「抹茶麻糬泡芙超好吃！但不喜歡苦抹茶的要避開」、「焦糖烤布蕾塔、草莓大福都推」、「脆皮鮮奶泡芙」、「雙重巧克力塔」。

此外，最多網友推薦法式檸檬塔，回應「檸檬塔一生推」、「檸檬塔，冷凍後再吃最好吃」、「檸檬塔真不錯，友善時光撿到會很爽」、「問我就是檸檬塔」、「唯一必推檸檬塔，冷凍後更好吃」、「檸檬塔看到有友善就會買回家冷凍囤貨」、「必推冷凍檸檬塔」。