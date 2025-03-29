全聯1款甜點不含蛋奶！她讚「素食者福音」：餡多又好吃

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯購買一款「葡萄乾蛋糕」，不僅好吃外，還是「全素」食品，讓她大讚是素食者的福音。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現一款「葡萄乾蛋糕」，買回家嚐鮮後，認為蛋糕口感紮實、葡萄乾量蠻多，查看內容物發現「完全沒有雞蛋和牛奶」，大讚是素食者的福音，直言「素食者能吃到蛋糕的機會微乎其微，感謝這款蛋糕讓我解饞」。

貼文一出後，不少網友都表示「真的嗎？確定是全素食的無蛋蛋糕嗎？我是個素食者，有賣無蛋蛋糕的店極少，且都離我好遠，若全聯真有賣無蛋蛋糕，那真太好了，嘴饞時就有得買來解嘴饞了！」、「這個蛋糕我也喜歡，開封後沒吃完冰起來，再烤過好香好好吃」、「希望麵包也有全素，感謝全聯帶給全素者的需求」、「個人覺得還不錯吃，偶爾當小點心，配無糖茶」。

不過，也有網友提醒「即便商品寫著全素、蛋、奶素，如果本身是宗教素，或是有其他嚴格素需求不能吃什麼東西，建議還是先看成分再選購，甚至下方注意事項有時候還會寫廠房產線有跟蛋、魚、甲殼蝦類一起使用」。