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這款泡麵「減鈉25%」老饕搶囤貨 一票人嗨喊：湯頭可以喝光光

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享滿漢大餐推出減鈉口味，直呼負擔少很多。示意圖／Ingimage
有網友分享滿漢大餐推出減鈉口味，直呼負擔少很多。示意圖／Ingimage

泡麵是不少人三餐、宵夜果腹的好選擇，但因為內附醬包、粉包等調味料，也給人有不健康的印象。有一名女網友發現知名泡麵「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」推出減鈉25%的新口味，讓她開心地多買好幾碗回家囤放。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，表示日前在新聞上看到「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」推出「減鈉25%」的新口味，讓她開心地跑到全聯購買。原PO說減鈉25%負擔更少，還可以把湯喝光光，讓身為滿漢大餐粉絲的她，決定多買幾碗回家囤放。

貼文引起熱議，不少老饕看了大讚，「這個好好吃！湯頭可以喝光光」、「哎喲！收到新消息…不講都沒有注意到，感謝分享」、「減鈉真的很重要」、「真的都太鹹了，減鈉好」、「吃起來真的有比較不那麼鹹，我覺得可以」、「敲碗廠商出-50%的」、「這口味超讚，謝謝分享」、「我覺得跟蔥燒牛肉麵口味很像，重點是減鈉，感覺比較健康」、「立馬加入宵夜的口袋名單」、「這個減納版本我可以耶，感覺很讚」。

但也有網友吐槽，「都吃泡麵了，還在乎那些鹽嗎？」、「不是…吃泡麵還會顧慮到健康嗎？」、「其實不吃更健康」。

有人分享自己減鈉的小方法，「不知豬肉有沒有減鈉版，其實我家都會添加一個麵體（科學麵或者統一肉燥），這樣就不會那麼鹹」、「我都加一包科學麵，覺得剛好」、「我吃泡麵都不會把粉包倒完，自助減鹽」、「粉包加一半不就好了」、「我之前偶爾嘴饞吃泡麵，只敢放半包的調味油包和粉包，湯也只喝幾口，也都滿有味道的」、「我吃泡麵都加一大堆燙青菜，所以要用大碗注入很多水，才會蓋住菜跟料，所以湯都變淡了」、「不要喝湯就好，減鈉後鈉還是太高」。

泡麵

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