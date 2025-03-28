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她到全聯買散裝巧克力破千元 過來人看傻：不敢買秤重的

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心。示意圖／聯合報系資料照片

零食百百種，當中巧克力更是多數人的最愛。有一名女網友透露日前在全聯買了散裝巧克力，秤重裝了兩包，其中一包的價格竟要上千元，讓她嚇了好大一跳，貼文引起不少討論，許多過來人直呼「買過一次不敢再買」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文表示，日前到全聯看到「萬國巧克力大賞」的攤位，上面擺放了許多零散還有盒裝巧克力，攤位上方還標示「每公克2元，每5公克可享6折優惠」的字樣，讓她忍不住裝了兩包拿去秤重。

從原PO貼出的照片看到，其中一包的標籤打上524公克、售價629元，另一包是842公克，但售價竟然要1010元，讓她看了相當驚訝，「這萬國巧克力價錢嚇我一跳唷…」。

貼文讓不少人看傻，「夭壽！我會說：『退貨來得及嗎？吃不起』」、「零食秤重根本就是在敲盤子的」、「這種超誇張，隨便抓一把就好幾百，嚇死人」、「你買貴了啦！這種巧克力很多都跟家樂福一樣，但同樣的巧克力，在家樂福秤反而沒這麼貴」、「我不是很敢買秤重的」、「買過，4、5顆就50幾元，以後不買」、「我拿8顆而已，不敢拿太多，就快300了，一次就好…」、「很多人對重量根本沒概念，容易踩雷」。

但也有網友緩頰，「機場一小盒而已也是近千元，很貴嗎？」、「要看東西吧，那一大袋裡面看起來蠻多酒心的，含酒的巧克力本來就不便宜，加上又是進口的，當然散裝秤重通常價格會更高，反正秤完覺得不能接受的話就不要買，記得把東西放回原位就好」、「巧克力物料因氣候異常採收減少，價格在國外已經翻漲了5倍，但不確定這種巧克力原料的佔比是多少就是了」、「各式各樣酒糖巧克力，本來不便宜了」。

全聯 巧克力

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