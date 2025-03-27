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韓好市多會員費不到900元！台灣媽咪神操作省荷包 眾人心癢想跟進

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
好市多示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

最近一名台灣女網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」分享了她與家人韓國首爾的8天7夜旅遊趣事，結果意外掀起一波「韓國好市多辦卡熱潮」！這趟旅程不僅吃喝玩樂，還順手把好市多會員卡搞定，讓不少網友直呼：「這是什麼神操作？」

原PO透露，她在出國前做功課時發現，韓國好市多的會員卡會費比台灣便宜得多，於是靈機一動，決定趁機續約。她帶著家人從弘大搭7612公車直奔好市多楊坪店，花了38500韓元（約台幣869元）迅速搞定會員資格，整個過程只花了5分鐘，效率之高讓人佩服。

原PO分享，辦理過程相當簡單，只需提供英文護照名字、台灣電話和出生日期即可。至於韓國地址，她直接告訴店員「沒有」，也順利完成手續。不過，她也提醒其他想效仿的台灣旅客，會員費只能以現金支付。

原PO表示，韓國好市多的會員費一年只要38500韓元，折合台幣僅約869元，相較於台灣的1350元，便宜了將近三分之一！

辦完會員卡後，她馬上展開大採購，買了香蕉牛奶、咖啡牛奶，還順便品嘗了好市多經典美食，有牛肉捲、熱狗和可樂。雖然年糕沒吃到，但她表示已經心滿意足。逛完好市多後，她還發現隔壁有樂天超市，又忍不住進去買了一堆零食，最後才搭公車回到弘大。

貼文一出，立刻引爆網友熱烈討論。有人好奇，「結帳只能用現金嗎？」也有人補充，「韓國可以用Visa卡，但不接受Mastercard。」更有網友驚訝於會員費的差距，大呼：「台灣什麼都貴，再一次驗證！」還有人靈機一動表示：「每年出國一次順便續約，好像挺划算的耶！」

不過，也有網友對此產生疑慮，指出「我記得好市多會員雖然是全球通用，但在其他國家不適用該國優惠活動耶？回台灣的話也可以享有台灣的優惠活動嗎？」

Mastercard Visa 好市多 會員卡

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