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沒喝活不下去！韓男大生愛上台超商「1飲品」內行大讚：真救命水

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一名韓國人表示，來台灣9個月左右，喝到了一款飲品，大讚「真的很好喝」，並表示是自己的救命水。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
最近有一名韓國人表示，來台灣9個月左右，喝到了一款飲品，大讚「真的很好喝」，並表示是自己的救命水。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

不少觀光客到台灣，都一定會去逛超商。台灣超商的密度高，商品也是琳瑯滿目，最近有一名韓國人表示，來台灣9個月左右，喝到了一款飲品，大讚「真的很好喝」，並表示是自己的救命水，引起網友熱議。

這名韓國人在社群平台「threads」分享，他來台灣大約9個月，最近才喝到一款飲品，大讚「真的很好喝」，並說是自己的救命水「沒有這個活不下去」，這款飲品就是草莓口味的多多，一瓶售價12元。

網友看到文章後也紛紛留言，「就像台灣人去韓國每天都要喝香蕉牛奶或草莓牛奶那種感覺？」、「我國中一天一瓶，第二件半價的時候還瘋狂到寄杯，結果兩個月胖了3公斤…但真的很好喝」、「這也是大學生的救命水⋯」、「台灣的飲料其實蠻強的」。

另外也有人推薦別款，「唯一支持，藍色包裝的牛奶口味！」、「你有喝過金蘋果嗎，那個也很讚」、「牛奶口味的最好喝！」、「我都喝AB的草莓口味～你試看看！口感更濃厚，因為它是優酪乳」、「有大罐的比菲多裡面有蒟蒻也很讚」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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