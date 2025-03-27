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超市馬卡龍「五入變四入」他傻眼 吃過者安慰：其實沒損失

聯合新聞網／ 綜合報導
馬卡龍示意圖。圖／ingimage
馬卡龍示意圖。圖／ingimage

一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段讓人哭笑不得的經歷。他在超市購買了標示「五入裝」的繽紛馬卡龍，一盒打6折後59元，回家後滿心期待地打開包裝，卻發現裡面只有四顆，頓時陷入深深的迷惘「外包裝寫五入，所以正常應該有幾顆呢？」。

這段貼文迅速引發網友熱議，大家紛紛展開「偵探模式」，提供各種可能的解釋。有網友搞笑猜測：「是不是一顆拿去試吃了，確認沒壞再折價賣？」也有人建議：「蓋子翻過來看看，說不定黏在上面。」甚至還有人打趣道：「這盒可能是打折版，所以只有四顆。」

然而，對於原PO的「損失」，也有網友選擇安慰他，直言：「這個超級甜，很難吃，吃一口就吃不下去了，可怕」、「不好吃，有夠甜，吃一顆就不行了」，甚至還有人戲稱：「好險你少一顆，很難吃啊！」

不過，也有網友出面替這款馬卡龍平反：「我之前買過確實是五顆啊！」、「剛剛才買了一盒，沒問題，是五入。」還有人懷疑：「會不會是被偷吃了？」

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