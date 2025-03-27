烤雞翅險釀「烘焙紙起火秀」她嚇出一身冷汗 原因竟是「雙層操作」惹禍

一名女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一段驚險的烹飪經驗，瞬間引爆網友熱議。原PO在家用烤箱烤雞翅和馬鈴薯，卻差點上演「烘焙紙起火秀」，讓她驚呼：「不是說可以到250度嗎？我才用160度，烤不到5分鐘就快要燒起來了！到底哪裡出錯？」

原PO表示，他選用了好市多綠色包裝的那款烘焙紙，並將其鋪在鋁箔紙上，一同放進烤箱中層。然而，短短幾分鐘後，她發現烘焙紙已經明顯變色，甚至散發出焦味，險些釀成火警。這一幕被拍下後，她立刻上網求助：「是我使用方式錯誤嗎？要怎麼弄才不會變這樣？」

此貼文一出，立刻吸引大批「網路廚神」湧入討論區熱烈開講。有人質疑：「為什麼要用烘焙紙搭配鋁箔紙？這兩個不是互相排斥嗎？」也有網友分析：「會不會是你的烤盤太靠近加熱管？」、「綠色包裝的我用過，200度也沒問題啊，這次應該是操作問題。」更有網友幽默留言：「婦仇者廚房歡迎加入！」、「鋁箔紙可能是『助燃兇手』。」

另一派網友則分享自身經驗，建議原PO避免「雙層操作」。「通常只用一層烘焙紙或鋁箔紙就夠了，兩層疊加反而容易導致熱傳導不均。」更有人提醒：「烘焙紙雖然標示耐高溫，但放太靠近加熱管還是會出事！」