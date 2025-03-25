快訊

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

苗栗南庄露營區驚傳車墜溪谷！ 3人受困吊掛救援中

「泡麵始祖」超熱銷！老饕讚從小吃到大：萬年不敗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己最喜歡 「黑雞牌」雞絲麵，但常常買不到，近期剛好看見在特價，立刻多買幾包回家屯。示意圖/Ingimage
一名網友分享，自己最喜歡 「黑雞牌」雞絲麵，但常常買不到，近期剛好看見在特價，立刻多買幾包回家屯。示意圖/Ingimage

台灣泡麵口味眾多，是不少人飽餐一頓的選擇。對此，一名網友分享，自己最喜歡 「黑雞牌」雞絲麵，但常常買不到，近期剛好看見在特價，立刻多買幾包回家屯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「泡麵公社-泡麵俱樂部」表示，家人近期找了很多家超市，都買不到「黑雞牌」的雞絲麵，近期逛大賣場時，意外看到貨架上還有，且剛好在特價，決定多買幾包回家囤貨，以防下次又找不到商品。

貼文一出後，多數吃過的網友都大讚「第一名的雞絲麵」、「雞絲麵還是黑雞牌最好吃」、「加顆雞蛋就覺得人間美味」、「吃過那麼多家的雞絲麵，只有黑雞牌萬年不敗」、「吃雞絲麵一定要黑雞牌」、「我從小吃這牌，超讚」、「從小都吃這個牌子的，覺得好吃」。

不過，也有部分網友指出價格越來越貴，紛紛回應「以前很便宜，現在很貴」、「缺點太貴，但好吃」、「小時候黑雞超便宜，印象中一包才6元」。

泡麵 特價 雞蛋

延伸閱讀

誰是早餐店最強霸主？ 網推1間：餐點好吃、咖啡強過星巴克

老牌泡麵升級！他讚「牛肉比圖片還大塊」 全網爆共鳴

台灣泡麵輸日韓？他嫌40年都沒進步 網友全炸鍋

煮30年還是失敗！饕客點名1款經典泡麵：全台最麻煩

相關新聞

「泡麵始祖」超熱銷！老饕讚從小吃到大：萬年不敗

台灣泡麵口味眾多，是不少人飽餐一頓的選擇。對此，一名網友分享，自己最喜歡 「黑雞牌」雞絲麵，但常常買不到，近期剛好看見在特價，立刻多買幾包回家...

戒掉手搖飲！好市多1飲品冷熱都好喝 網大讚：喝過就回不去

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款「金烏龍立體茶包」，回家用冷水沖泡後，大讚放一包就很夠味...

全聯1罕見水果限定回歸 婆媽瘋搶讚香甜：有莓果味道

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現期限限定的「紅奇異果」上架，決定買2盒回家品嚐，大讚...

逛好市多看世代差異！姊妹購物車大對比 網友笑翻：這就是年齡的距離

美式賣場好市多（Costco）向來以高CP值商品吸引大批消費者，然而，購物車裡的內容物卻意外成為年齡差距的最佳寫照！近日，一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她與妹妹逛好市多的趣事，兩人截然不同的購物車內容引發網友熱烈討論，笑稱「這就是年齡的距離啊！」

衝好市多才知限購1組 「黑卡」會員怒吼：第一次這麼生氣

美式賣場好市多（Costco）一向以高CP值商品擄獲大批消費者的心，但這次卻因限購政策惹怒了一名「黑卡」會員，引發網友熱烈討論。

涮嘴狂吃！全聯1款洋芋片口味「超台式」 老饕大讚：已買10包

全聯福利中心販售商品琳瑯滿目，還時常祭出促銷折扣，深受消費者喜愛，近日有網友發現一款知名洋芋片推出新口味，好奇買來嘗試後發現口味「超台」，讓人忍不住想一片接著一片…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。