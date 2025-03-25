「泡麵始祖」超熱銷！老饕讚從小吃到大：萬年不敗

台灣泡麵口味眾多，是不少人飽餐一頓的選擇。對此，一名網友分享，自己最喜歡 「黑雞牌」雞絲麵，但常常買不到，近期剛好看見在特價，立刻多買幾包回家屯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「泡麵公社-泡麵俱樂部」表示，家人近期找了很多家超市，都買不到「黑雞牌」的雞絲麵，近期逛大賣場時，意外看到貨架上還有，且剛好在特價，決定多買幾包回家囤貨，以防下次又找不到商品。

貼文一出後，多數吃過的網友都大讚「第一名的雞絲麵」、「雞絲麵還是黑雞牌最好吃」、「加顆雞蛋就覺得人間美味」、「吃過那麼多家的雞絲麵，只有黑雞牌萬年不敗」、「吃雞絲麵一定要黑雞牌」、「我從小吃這牌，超讚」、「從小都吃這個牌子的，覺得好吃」。

不過，也有部分網友指出價格越來越貴，紛紛回應「以前很便宜，現在很貴」、「缺點太貴，但好吃」、「小時候黑雞超便宜，印象中一包才6元」。