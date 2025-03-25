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戒掉手搖飲！好市多1飲品冷熱都好喝 網大讚：喝過就回不去

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款「金烏龍立體茶包」，回家用冷水沖泡後，大讚放一包就很夠味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一款「金烏龍立體茶包」，認為很適合泡冷泡茶，實測600ml的瓶裝水，放一包就很夠味，原PO大讚「手搖飲可以戒了」。

貼文一出後，多數網友都表示「這茶確實還不錯，夏天適合冷泡，最近又去買一盒」、「茶香如幽蘭縈繞，入口柔滑甘甜，餘韻悠長，回甘似清泉潤心，令人陶醉」、「350cc水杯可以泡3次還有味道，真不錯」、「這真的好喝」、「冷泡很好喝，比外面的茶葉好多了」、「這個，喝過就回不去了」、「這款好喝，許願有機會特價」。

另外，也有不少網友推薦用熱水沖泡，紛紛回應「喝熱的很像茶米茶，而且茶葉品質超好、一直回購，其實8塊不貴，比外面冷飲店比較便宜很多，冷飲店都用茶枝」、「有喝過熱的會回甘喔！」、「這味道冷熱我覺得都很不錯，一次抱兩盒回家」、「這個不錯，喝熱的也行」。

好市多 手搖飲 瓶裝水 茶葉

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