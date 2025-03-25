全聯1罕見水果限定回歸 婆媽瘋搶讚香甜：有莓果味道
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現期限限定的「紅奇異果」上架，決定買2盒回家品嚐，大讚口味酸甜超好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯購物時，發現上架一款「紐西蘭寶石紅奇異果」，讓她驚呼「我最愛的紅奇異果出現了，期間限定就是要一直吃」，馬上帶了2盒奇異果回家品嚐，大讚口味酸甜，介於綠色、黃色奇異果中間。
貼文一出後，多數網友都表示「已經買得到了喔，我也要去買，去年吃好好吃」、「喜歡酸味的水果，來去買，感謝分享」、「去年買過一次香香甜甜的，有點莓果的味道」、「這個好好吃，出現了嗎？」、「這個要放軟才好吃，我一開始不知道，吃第1顆時超酸超難吃，然後我就不敢再去動它，冰到有一天我看它變超軟，正在考慮要不要丟掉，切1顆試吃，結果超級甜！」
不過，也有部分網友持相反意見，指出「剛去買了，立刻切來吃，怎麼吃起來覺得硬硬粉粉的不好吃」、「這個很酸，適合很喜歡吃酸的人」、「很酸！不要買，難吃。現在連金圓頭都不一定甜，只能買紐西蘭產地的黃皮奇異果，才會比較好吃。去年買紅寶石 難吃又酸，放軟也不一定甜」。
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