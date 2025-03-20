逛好市多看世代差異！姊妹購物車大對比 網友笑翻：這就是年齡的距離

美式賣場好市多（Costco）向來以高CP值商品吸引大批消費者，然而，購物車裡的內容物卻意外成為年齡差距的最佳寫照！近日，一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她與妹妹逛好市多的趣事，兩人截然不同的購物車內容引發網友熱烈討論，笑稱「這就是年齡的距離啊！」

該名網友表示，每次與小她許多歲的妹妹一起逛好市多，總會忍不住感嘆人生階段的不同。她形容妹妹的購物車像是「零食快樂車」，滿滿都是零食、甜點、餅乾、氣泡飲料以及泡麵，充滿青春氣息與快樂能量。而反觀自己的購物車，則是滿載著日常用品、保健品和保養品，彷彿一台「保養生活車」，讓她不得不認清自己已經到了需要保養關節的年紀。

她透露，自己曾因忙碌而暫停服用保健品，結果沒多久就感受到身體的變化，「那種久久沒動的僵硬感、走樓梯時的負擔感開始出現」，更讓她意識到保養的重要性。尤其想到未來出國旅遊，要面對日本或歐洲地鐵那又長又多的樓梯，更是覺得體能挑戰不可小覷。

這篇貼文引起網友共鳴，紛紛留言分享自己的購物車故事。一位網友笑說，「你的購物車是生存需求，她的是快樂需求，這就是年齡的差距。」也有人指出，「保養品吃起來像吃安慰，但蔬果才是王道，維他命、礦物質全靠它們比較實際又省錢。」還有家長型網友表示，「有小孩的話，購物車裡一定有尿布、衛生紙和濕紙巾，特價時更是囤貨必備！」

更有趣的是，有網友坦言自己也曾經歷從「零食快樂車」進化到「保養生活車」的過程，「以前最愛零食區，現在直接衝去保健品和家用品區，還會順便幫毛孩子補貨。」另一位則建議：「其實可以一邊補充保健品，一邊吃自己愛吃的東西，雙管齊下何樂而不為？」