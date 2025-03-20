快訊

F-35還是Su-57？印度或重啟外購戰機計畫 航展看端倪

大阪世博台灣參展制服惹議 遭指設計雷同傷害軟實力

掐死馬國女大生…原判無期今改輕判18年10月 陳柏諺4度膜拜謝法官

逛好市多看世代差異！姊妹購物車大對比 網友笑翻：這就是年齡的距離

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）向來以高CP值商品吸引大批消費者，然而，購物車裡的內容物卻意外成為年齡差距的最佳寫照！近日，一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她與妹妹逛好市多的趣事，兩人截然不同的購物車內容引發網友熱烈討論，笑稱「這就是年齡的距離啊！」

該名網友表示，每次與小她許多歲的妹妹一起逛好市多，總會忍不住感嘆人生階段的不同。她形容妹妹的購物車像是「零食快樂車」，滿滿都是零食、甜點、餅乾、氣泡飲料以及泡麵，充滿青春氣息與快樂能量。而反觀自己的購物車，則是滿載著日常用品、保健品和保養品，彷彿一台「保養生活車」，讓她不得不認清自己已經到了需要保養關節的年紀。

她透露，自己曾因忙碌而暫停服用保健品，結果沒多久就感受到身體的變化，「那種久久沒動的僵硬感、走樓梯時的負擔感開始出現」，更讓她意識到保養的重要性。尤其想到未來出國旅遊，要面對日本或歐洲地鐵那又長又多的樓梯，更是覺得體能挑戰不可小覷。

這篇貼文引起網友共鳴，紛紛留言分享自己的購物車故事。一位網友笑說，「你的購物車是生存需求，她的是快樂需求，這就是年齡的差距。」也有人指出，「保養品吃起來像吃安慰，但蔬果才是王道，維他命、礦物質全靠它們比較實際又省錢。」還有家長型網友表示，「有小孩的話，購物車裡一定有尿布、衛生紙和濕紙巾，特價時更是囤貨必備！」

更有趣的是，有網友坦言自己也曾經歷從「零食快樂車」進化到「保養生活車」的過程，「以前最愛零食區，現在直接衝去保健品和家用品區，還會順便幫毛孩子補貨。」另一位則建議：「其實可以一邊補充保健品，一邊吃自己愛吃的東西，雙管齊下何樂而不為？」

Costco 好市多 妹妹 維他命 零食

相關新聞

逛好市多看世代差異！姊妹購物車大對比 網友笑翻：這就是年齡的距離

美式賣場好市多（Costco）向來以高CP值商品吸引大批消費者，然而，購物車裡的內容物卻意外成為年齡差距的最佳寫照！近日，一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她與妹妹逛好市多的趣事，兩人截然不同的購物車內容引發網友熱烈討論，笑稱「這就是年齡的距離啊！」

衝好市多才知限購1組 「黑卡」會員怒吼：第一次這麼生氣

美式賣場好市多（Costco）一向以高CP值商品擄獲大批消費者的心，但這次卻因限購政策惹怒了一名「黑卡」會員，引發網友熱烈討論。

涮嘴狂吃！全聯1款洋芋片口味「超台式」 老饕大讚：已買10包

全聯福利中心販售商品琳瑯滿目，還時常祭出促銷折扣，深受消費者喜愛，近日有網友發現一款知名洋芋片推出新口味，好奇買來嘗試後發現口味「超台」，讓人忍不住想一片接著一片…

好市多1款餅乾超熱銷 一票會員大推：加熱、冷凍都好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多買了1款法式薄餅，大讚「皮薄厚適中，巧克力不是廉價的那種」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯買星巴克飲品「送質感小物」 婆媽瘋搶購：CP值很高

全聯福利中心因時常祭出促銷組合，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期在全聯發現星巴克系列飲品，滿599元就送帆布袋，大讚材質摸起來厚實又有質感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多飲水機1公告…人母搖頭「盼改進」 網戰翻：賣場沒欠妳

好市多商品琳瑯滿目，是不少人休閒時光的好去處。然而近日一名女會員發現，店內飲水機公告顯示「此飲水機已設定為最佳調乳溫度60度」，因此她也向業者喊話，泡奶粉的溫度應該是70度，希望可以改進。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。