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衝好市多才知限購1組 「黑卡」會員怒吼：第一次這麼生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報資料照片
好市多示意圖。 聯合報資料照片

美式賣場好市多Costco）一向以高CP值商品擄獲大批消費者的心，但這次卻因限購政策惹怒了一名「黑卡」會員，引發網友熱烈討論。

一名女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨。她表示，自己衝著特價商品「美國特選牛腱心真空包」而來，原價469元/KG，特價只要379元/KG，優惠至2025年3月30日。然而，到了現場才發現每卡限購一組，DM上卻沒明確標註，讓她氣得直呼：「我白跑一趟，我的黑卡可以換掉了！第一次這麼生氣！對好市多！吼！」

此文一出，立刻掀起網友熱議。有人冷靜分析，提醒消費者看清楚優惠細則，「要看裡面文字遊戲喔！如果寫每卡限購一盒，就能結帳後再進去買；但如果寫優惠期限內限購一盒，那就真的只能買一盒了。」還有人分享親身經驗：「其實可以分次結帳，多排幾次就行，我試過，成功！」

然而，也有網友跳出來替好市多緩頰，「換個角度想，如果沒有限購，你可能連買一組都買不到了」、「不限購早就被掃光光了，其他人怎麼買？」更有人直言：「限購是好事，不然一堆人囤貨，其他人只能乾瞪眼。」

當然，也有網友發揮幽默本色安慰原PO：「還好啦，反正都是貴」、「特價還是比市場行情貴啊，想開點啦！」甚至有人打趣道：「黑卡換掉？下次你還不是乖乖再辦回來！」

Costco 好市多 牛腱心 特價 限購一盒 黑卡

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