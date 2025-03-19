涮嘴狂吃！全聯1款洋芋片口味「超台式」 老饕大讚：已買10包

全聯福利中心販售商品琳瑯滿目，還時常祭出促銷折扣，深受消費者喜愛，近日有網友發現一款知名洋芋片推出新口味，好奇買來嘗試後發現口味「超台」，讓人忍不住想一片接著一片。

該名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，近期到全聯購物時，發現一款知名洋芋片推出「蔥油餅口味」，在好奇心驅使下他立刻放進購物籃，回家試吃後發現該口味十分道地，滿滿蔥香味讓人忍不住一片接著一片，「沒想到會有這麼台式的口味，跟（另一間品牌的）蚵仔煎口味有得拚」。

文章曝光，吃過的人紛紛大讚，「還原蔥油餅的味道非常逼真，我已經買10包了，味道真的一模一樣，有嚇到」、「吃起來真的很像蔥油餅~好罪惡」、「剛買回來，真的有蔥油餅的感覺耶，還有一點點麵皮的味道」。

也有人表示，「這個口味也太猛了吧！下一步是不是該出鹹酥雞口味」、「這麼本土的口味好適合讓老外試試看」、「感覺淋醬油膏一起吃更讚」、「好酷哈哈，感覺台灣小吃都要出一輪」。