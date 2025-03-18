好市多1款餅乾超熱銷 一票會員大推：加熱、冷凍都好吃
美式賣場好市多因價格實惠，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期在好市多買了1款法式薄餅，大讚「皮薄厚適中，巧克力不是廉價的那種」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多時，買了一款巧克力風味法式薄餅，回家品嚐後發現非常好吃，大讚「皮薄厚適中，巧克力不是廉價的那種」，而且裡面都有小包裝，拆袋即吃超方便。
貼文一出後，不少網友都表示「這個真的超級好吃」、「真的很甜，但很好吃」、「巧克力可麗餅是好吃的，好處是吃一條就不會想吃別的甜食了，它滿小條」、「這款真的很甜」、「很甜，配茶配咖啡剛剛好，但很好吃」、「歐洲的東西都偏甜，美國或者加拿大的東西比較甜度適中」。
此外，還有不少內行人分享升級吃法，「微波一下，熱熱的好好吃」、「烤過超好吃」、「拿去微波爐加熱也很好吃，或者放烤箱外面酥酥、裡面微熱也很好吃」、「買這個回來之後全部丟冷凍庫，想吃冰的時候拿出來，有可麗餅包巧克力冰淇淋的感覺，而且一小條沒有罪惡感」、「包香蕉煎或烤也滿好吃的」。
不過，也有部分網友認為這款餅乾太甜，「有買過，太甜了」、「小心糖尿病」、「外國的餅乾、甜點，都是太甜太甜」、「吃一條還可以，太多很膩，蠻甜的」。
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