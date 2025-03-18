全聯買星巴克飲品「送質感小物」 婆媽瘋搶購：CP值很高

全聯福利中心因時常祭出促銷組合，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期在全聯發現星巴克系列飲品，滿599元就送帆布袋，大讚材質摸起來厚實又有質感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現只要購買星巴克系列商品，像是咖啡豆、即溶咖啡粉、特選黑咖啡，滿599元就送經典帆布袋，看到實體帆布袋，摸起來很厚實、也很有質感，讓她大讚有夠划算。

貼文一出後，不少人都很心動，紛紛表示「我今天買了五盒白雪摩卡也拿到了，袋子很漂亮、白雪摩卡也好喝」、「謝謝分享！立馬去全聯入手一個」、「好讚！感謝分享」、「找好幾家都沒有抹茶的，如果有抹茶的我肯定買爆」、「水不要放太多，很有抹茶味，也不會太甜」、「我覺得香草的很不錯，不會太甜又有香氣」。

不過，也有部分網友表示，跑了好幾間門市，店員都說沒有這檔活動，根據《中時新聞網》報導，購買星巴克系列產品滿599元送帆布袋的活動，並非全台門市都有參加，店員也證實這檔非常熱銷，不少消費者都大讚帆布袋質感非常好。