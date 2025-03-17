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好市多飲水機1公告…人母搖頭「盼改進」 網戰翻：賣場沒欠妳

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。好市多示意圖。 聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。好市多示意圖。 聯合報系資料照

好市多商品琳瑯滿目，是不少人休閒時光的好去處。然而近日一名女會員發現，店內飲水機公告顯示「此飲水機已設定為最佳調乳溫度60度」，她向業者喊話，泡奶粉的溫度應該是70度，希望可以改進。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，雖然好市多飲水機特地貼公告很貼心，但泡奶粉的溫度應該是70度，而不是60度，用60度的水泡牛奶恐有安全疑慮，容易殺菌不完全，進而造成嬰兒身體生病。原PO也向好市多喊話，「麻煩改進一下，謝謝」。

對此，有網友表示，「我媽養我的時候也沒溫度計，我現在也活得好好的」、「給方便還抱怨，撤掉就沒這麼多麻煩了」、「等下燙傷又怪好市多」、「賣場欠妳的？那麼介意就自己帶保溫瓶裝水，不然就等小孩斷奶再帶出門」、「我們母奶媽媽，餵母奶沒有70度怎麼辦」。

不過也有人替原PO說話，「一堆人是不是根本沒有了解為什麼是70度，就拚命地開噴。好市多說已經設定為『最佳調乳溫度』就是說他是給人泡奶的溫度，這還不能建議？」、「不懂版主虛心請賣場調整到底有什麼好砲的，台灣生育率世界最低真的完全不意外」、「只是建議而已有什麼好砲的，自己帶水壺出門一整天也難確定保持70度。70度殺的是奶粉的菌不是水的菌，說以前沒有這種習慣的，科技再進步，奶粉不會調整營養物質嗎？」

事實上，世界衛生組織（WHO）建議嬰兒奶粉沖泡方式是用攝70℃以上的熱水沖泡，再用冷開水降溫，可以殺滅沙門氏菌等微生物，降低嬰幼兒感染風險。不過，很多家長也有迷思，擔心水溫太高會破壞奶粉中營養成分。

開業小兒科醫師林應然表示，70度水溫不會讓奶粉營養流失太多，頂多只有維他命會稍微減少一些，蛋白質完全不會受影響，家長應用70度水溫泡牛奶後，放涼至30餘度再給小孩食用。

好市多 牛奶 飲水機

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