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家樂福有「聊天結帳櫃檯」！設立原因曝 使用者：店員會變速

聯合新聞網／ 綜合報導
除了自助結帳機台外，有民眾發現家樂福竟出現「聊天結帳櫃檯」，掀起網路熱議。示意圖／ingimage
除了自助結帳機台外，有民眾發現家樂福竟出現「聊天結帳櫃檯」，掀起網路熱議。示意圖／ingimage

不少賣場有自助結帳的機台，方便顧客自行結帳，除了自助結帳機台外，有民眾發現連鎖賣場家樂福竟出現「聊天結帳櫃檯」，奇特的機台掀起網路熱議。

一名網友在Threads發文，提到到宜蘭家樂福購物結帳時，看到隔壁的結帳櫃檯上貼著「宜蘭鄉親專屬服務」、「聊天結帳機台」等字，讓她相當好奇「宜蘭人是多愛聊天，很好笑」、「真的有人去聊過嗎？」不過從原PO貼出的照片來看，此櫃檯似乎沒有人排隊結帳。

貼文一出，網友紛紛留言「這個會不會大排長龍，因為一直聊天動不了？」、「這很棒耶！對孤單的人或是想要被關懷的人是一個很好的平台，還沒有負擔！只是收銀員要很會聊天就是了」、「如果有獨居長輩這樣的服務機制對他們是很有幫助的，覺得很貼心」、「給E人用的，我這個I人還是去自助結帳好了」、「我下次回去要去聊天」、「還寫『勁』貼心，有夠可愛」、「歡迎宜蘭人來法國，每個結帳機台都可以聊」。

也有使用過此櫃檯的網友表示「在這個櫃檯結帳過兩三次，我覺得他們會看，如果你看起來很緊急，結帳人員也不太會跟你聊但會動作加快，不過如果你看起來cozy cozy（愜意），會大家都很鬆，什麼都慢慢的」、「這個不用排隊我都在這裡結」。

事實上，聊天結帳櫃台（kletskassa）是荷蘭連鎖珍寶超市（Jumbo）於2019年推出的服務，為因應人口快速老化的超高齡社會，鼓勵店員多陪長者聊天，有助於緩解高齡長者的孤獨感。法國家樂福（Carrefour）亦於2022年推出此一服務，方便那些在購買食品雜貨時喜歡與收銀員交談的顧客，家樂福表示，其結帳系統使顧客能夠與收銀員交談，而不會讓後面排隊的購物者變得不耐煩。

由 @isabellathatgirll 發佈
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宜蘭 家樂福 櫃檯 自助結帳機台 賣場 超市

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