好市多試吃…「老公1舉動」成焦點 網友質疑：是炫耀文？

近日，一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一段溫馨的夫妻互動，引發網友熱烈討論。她在貼文中提到，每次與老公一起逛Costco，當發現老公不見時，過沒多久手上就會多出一份試吃，甚至連推著嬰兒車的情況下，老公也不忘幫她拿試吃。一份給她、一份給小孩，而自己則什麼都沒吃。

原PO透露，她老公即使不愛紅豆，也特地排隊拿紅豆銅鑼燒，只因為她喜歡；即便他自己愛吃牛小排，也只吃了一片，其他都讓給她和女兒。她感動地說，每次看到老公開心地拿著試吃回來塞到她手裡，都覺得心裡暖暖的，於是詢問其他網友是否也有類似的經驗。

這篇貼文立刻引來大批網友留言，形成正反兩派的討論。有些網友表示認同與羨慕：「我老公也是會去排隊，然後拿給我吃」、「寵溺最愛的人是老公的基本配備」、「Costco有賣好老公嗎？」甚至有人笑稱這根本是「炫耀文」。

不過，也有不少網友坦言自己或家人對試吃興趣缺缺，「我們全家都懶得排」、「我老公不會，他懶得排隊，只會說想吃就直接買回家」、「試吃攤位人太多，只想趕快結帳走人」。