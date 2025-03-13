快訊

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

不是只有吃糖後要刷牙 專家曝馬鈴薯、吐司也暗藏蛀牙問題

雨神來了！6縣市大雨特報下到晚上 注意雷擊、強陣風

好市多試吃…「老公1舉動」成焦點 網友質疑：是炫耀文？

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。示意圖。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）。示意圖。好市多/提供

近日，一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一段溫馨的夫妻互動，引發網友熱烈討論。她在貼文中提到，每次與老公一起逛Costco，當發現老公不見時，過沒多久手上就會多出一份試吃，甚至連推著嬰兒車的情況下，老公也不忘幫她拿試吃。一份給她、一份給小孩，而自己則什麼都沒吃。

原PO透露，她老公即使不愛紅豆，也特地排隊拿紅豆銅鑼燒，只因為她喜歡；即便他自己愛吃牛小排，也只吃了一片，其他都讓給她和女兒。她感動地說，每次看到老公開心地拿著試吃回來塞到她手裡，都覺得心裡暖暖的，於是詢問其他網友是否也有類似的經驗。

這篇貼文立刻引來大批網友留言，形成正反兩派的討論。有些網友表示認同與羨慕：「我老公也是會去排隊，然後拿給我吃」、「寵溺最愛的人是老公的基本配備」、「Costco有賣好老公嗎？」甚至有人笑稱這根本是「炫耀文」。

不過，也有不少網友坦言自己或家人對試吃興趣缺缺，「我們全家都懶得排」、「我老公不會，他懶得排隊，只會說想吃就直接買回家」、「試吃攤位人太多，只想趕快結帳走人」。

Costco 好市多 老公 試吃

相關新聞

好市多試吃…「老公1舉動」成焦點 網友質疑：是炫耀文？

近日，一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一段溫馨的夫妻互動，引發網友熱烈討論。她在貼文中提到，每次與老公一起逛Costco，當發現老公不見時，過沒多久手上就會多出一份試吃，甚至連推著嬰兒車的情況下，老公也不忘幫她拿試吃。一份給她、一份給小孩，而自己則什麼都沒吃。

全聯1蔬菜買一送一 老饕大推甜又嫩：很好吃

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期全聯新上架一款日本甜蔥，用來熬湯、燉煮或炭烤都相當適合。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

無印良品「冷門好物」僅要銅板價 內行人急囤貨：外出救星

日商「MUJI無印良品」主打簡約、實用，在台灣累積了不少忠實粉絲，每次推出的新款總會帶起一波波風潮，除了服飾、文具、零食外，也曾有網友分享一款「銅板價」冷門生活好物，不僅CP值高，還方便攜帶，當即引發討論。

全聯新增1設備！婆媽驚呼：以後要晚1小時才能回家

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現有寶可夢機台要準備上架，讓不少網友笑稱，之後到全聯買東西，要晚一小時才能回家。

賣場驚見始祖級泡麵回歸 勾起一票人回憶：吃過都40歲以上了

泡麵市場競爭激烈，各家公司不斷推出新產品、新口味來搶攻商機，當然也有老品牌復出來分一杯羹。有一名網友日前在大賣場看到台灣始祖級泡麵「強強滾」回歸上架，而且還以新包裝、新口味回歸，讓他非常驚喜。

一票人跑門市撲空！義美「神級甜點」突爆紅 網友大讚：相見恨晚

義美有許多著名的商品，像是小泡芙、牛奶、豆漿。不過最近有一名女網友在義美門市發現了一款新的「神級甜點」，一盒才67元，好吃程度讓她驚呼「相見恨晚」，很多同好特別衝門市都撲空，貼文意外也釣出了義美前員工說明，表示這款不一定天天有，可以先詢問門市人員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。