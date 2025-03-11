全聯1蔬菜買一送一 老饕大推甜又嫩：很好吃

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期全聯新上架一款日本甜蔥，用來熬湯、燉煮或炭烤都相當適合。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現新上架日本品種的甜蔥，特色是蔥白有甜味，相當適合熬湯、燉煮或炭烤，現在還有買一送一的優惠，讓他相當驚喜，買了2把回家。

貼文一出後，不少網友都表示，「我也超愛，已經回購」、「真的要買好買滿！每年產季就這個時候，我家很愛」、「之前就有，但量不多」、「從3、 4年前發現全聯有賣就常買，雖然有點貴，最常做的是炒肉片」、「謝謝分享！我也來去買」。

此外，也有部分網友分享食用心得，「大蔥炒肉絲也好吃…蔥是甜的」、「煮雞湯超級好喝」、「最近才吃過，單吃蔥的嗆鼻味也很足，不錯！」、「菜市場賣的日本大蔥，蔥白很短，全聯的品質比較好，我都拿來煮湯」、「這種蔥超甜超好吃」、「我都拿來煮壽喜燒，很甜很嫩」。