無印良品「冷門好物」僅要銅板價 內行人急囤貨：外出救星

日商「MUJI無印良品」主打簡約、實用，在台灣累積了不少忠實粉絲，每次推出的新款總會帶起一波波風潮，除了服飾、文具、零食外，也曾有網友分享一款「銅板價」的冷門生活好物，不僅CP值高，還方便攜帶，當即引發討論。

一名網友過去曾在Threads上發文，大讚無印良品的「拭鏡布」，是他認為最物超所值的產品之一，可惜近年來在台灣幾乎都買不到，只好趁著去日本時，加減囤幾包回台「存著用」。

原PO所提及的拭鏡布在官網全名為「攜帶用拭鏡布」，一包內多達14張，卻僅要新台幣19元，幾乎和衛生紙同價位，且產品使用極細壓克力纖維不織布製成，主打拭鏡力佳、方便攜帶，讓不少愛好者直呼：「這個很棒！價格超便宜」、「一開始還以為只是普通像面紙的東西，結果意外的好用欸」。

另外，網友也推薦一款「金屬擦拭布」，一包3入90元，與拭鏡布相比單價較高，不過這款棉布含有可輕鬆清潔貴金屬之研磨材質，以及增添光澤之蠟，因此讓顧客很輕鬆就能重拾金屬原有的光澤。

據「NOWnews今日新聞」報導，實際採訪到原PO翁先生，他表示無印良品的拭鏡布小小一包卻能用很久，且價格便宜，外出時常常遇到眼鏡髒掉的情況，這時拭鏡布就是他的救星，用完即拋也不會心疼，攜帶也相當方便。

不過翁先生也提到，這款拭鏡布其實「不好買」，許多店家幾乎都銷售一空，先前他曾偶遇架上補滿存貨，擔心之後會買不到，便一次囤了10包回家備用。他在受訪時感嘆，「怕在社群分享後，以後會更難買到了」。