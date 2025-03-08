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全聯新增1設備！婆媽驚呼：以後要晚1小時才能回家

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現有寶可夢機台要準備上架，讓不少網友笑稱，之後到全聯買東西，要晚一小時才能回家。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，有些全聯要擺寶可夢機台了，媽媽買菜的同時，孩子也有事情可以做。從她分享的照片來看，在4月2日就會正式上市。

貼文一出後，多數網友都表示「之後要晚1小時才能回家了」、「全聯真的好懂消費者」、「這樣小孩就不會在旁邊，要買這個要買那個的」、「可以派小孩去買菜了」、「全聯會擠爆」、「這次的機台，好像可以使用悠遊卡感應，連零錢都不用換」。

此外，也有不少網友非常興奮，紛紛回應「前年去秋葉原玩的，終於進台灣了！」、「我昨天看到的時候比我兒子還興奮，我終於不用跑這麼多地方找機台了，以後等下孩下課期間去買完東西還能停留一下打機台」、「前年去秋葉原玩的，終於進台灣了！」、「我是大人，我也會排隊！」。

寶可夢 秋葉原

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