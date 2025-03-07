賣場驚見始祖級泡麵回歸 勾起一票人回憶：吃過都40歲以上了

義美有許多著名的商品，像是小泡芙、牛奶、豆漿。不過最近有一名女網友在義美門市發現了一款新的「神級甜點」，一盒才67元，好吃程度讓她驚呼「相見恨晚」，很多同好特別衝門市都撲空，貼文意外也釣出了義美前員工說明，表示這款不一定天天有，可以先詢問門市人員。

2025-03-05 11:26