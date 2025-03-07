賣場驚見始祖級泡麵回歸 勾起一票人回憶：吃過都40歲以上了
泡麵市場競爭激烈，各家公司不斷推出新產品、新口味來搶攻商機，當然也有老品牌復出來分一杯羹。有一名網友日前在大賣場看到台灣始祖級泡麵「強強滾」回歸上架，而且還以新包裝、新口味回歸，讓他非常驚喜。
原PO在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」貼出照片，賣場的貨架上放了不少袋裝泡麵，其中一款名為「強強滾」的始祖級泡麵吸引了他的注意，讓他驚喜地直呼「什麼！我居然不知道，強強滾回歸了！先買兩包壓壓驚」。從照片中看到這款泡麵共有藥膳湯麵、海鮮湯麵、麻辣燙湯麵三種口味，而且旁邊都還標註「辣辣」字樣，吸引愛吃辣的消費者購買。
貼文勾起不少人的回憶，「Oh My God！這個是老字牌的呢」、「歷史悠久」、「因為兒時記憶，想買的人數比例大幅增加」、「記得以前有酸辣麵」、「哇！我的回憶啊」、「吃過的應該都40歲以上了吧？」、「我45，我會唱廣告歌耶」、「我都還記得謝祖武拍的那支廣告，連主題曲都記得」。
這款「強強滾」泡麵是由味王研發的品牌，最早在1991年推出，當時還找來謝祖武拍攝廣告，廣告主題曲則由金曲台語歌王流氓阿德所演唱，歌詞朗朗上口，也成為當時火熱的廣告之一。味王在2024年11月正式宣布「強強滾」強勢回歸，再度勾起5、6年級生的滿滿回憶。
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