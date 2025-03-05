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一票人跑門市撲空！義美「神級甜點」突爆紅 網友大讚：相見恨晚

聯合新聞網／ 綜合報導
義美門市。圖／取自義美食品FB
義美門市。圖／取自義美食品FB

義美有許多著名的商品，像是小泡芙、牛奶、豆漿。不過最近有一名女網友在義美門市發現了一款新的「神級甜點」，一盒才67元，好吃程度讓她驚呼「相見恨晚」，很多同好特別衝門市都撲空，貼文意外也釣出了義美前員工說明，表示這款不一定天天有，可以先詢問門市人員。

一名女網友在社群平台「threads」上貼出影片和照片表示，她最近到義美門市買了一款名為「蛋糕頭、尾及邊料」的蜂蜜蛋糕，一盒只要67元，事實上也就是蜂蜜蛋糕的蛋糕邊。原PO也勸大家要早點去買，很多人曾經撲空。

文章一出馬上引起網友暴動，至今已經破2萬人按愛心，許多吃過的老饕回應，「別跟我搶！我回去上班要爆吃一波蜂蜜口味的邊邊」、「邊邊愛好者+1，原來義美還有在賣，太棒了」、「超級好吃」、「邊邊最好吃」、「天哪，太讚了吧！我好羨慕！」。

還有很多內行人表示這款已經上市很久，「這NG蛋糕出很久了，有20年以上了吧」、「這個30年前就有了，我高中時期常吃」，另外有網友好奇是否每間門市都有販售，有前義美員工解答，邊料不一定天天有，但有進貨時會很多，如果有需要可以問一下店員是否能幫忙留。

義美

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