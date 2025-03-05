快訊

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

川普最新民調曝！滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

買酒不是為了喝？爸爸超商買一堆高粱竟是「投資」 內行揭：價差10倍

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，爸爸在網路上訂購多瓶高粱，他以為對方是要囤著喝，但沒想到竟是在「投資」。示意圖/ingimage
有網友分享，爸爸在網路上訂購多瓶高粱，他以為對方是要囤著喝，但沒想到竟是在「投資」。示意圖/ingimage

金門高粱具有獨特香氣、香醇溫順，也被稱為台灣的美酒之王。有網友分享，爸爸在網路上訂購多瓶高粱，他以為對方是要囤著喝，但沒想到竟是在「投資」，經詢問後得知，特殊款甚至過幾年價格還可以翻到3、4倍，讓他驚呼「真的可以賺這麼多？」。

該名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，他表示近日到小七幫爸爸領了好幾瓶在網路上訂購的高粱酒，起初他不解為何要買那麼多瓶「是要喝到什麼時候？」，回家質問爸爸，沒想到對方卻說「你傻傻的這個是投資！」。

原po透露，爸爸指出高粱放了不會賠錢，放個5-6年價格就會翻倍，甚至有些特殊款翻到3、4倍都有可能，他聽完相當震驚，好奇詢問「真的可以賺這麼多？這種東西不是超商就有一堆了？看來需要找我媽求證一下有沒有收到錢了」。

文章曝光，不少行家證實，「有些高粱是特殊風味的很值錢，有些就算是一般款的高粱在陳放十幾二十年後出現特殊風味，像是煙燻、泡泡糖、人參等，價格是可以差10倍以上的」、「你爸買的這款是煙燻風味限量款，未來也是滿有機會的」、「當初人參風味的，的確漲了不少」。

不過，也有網友提出質疑，「買高粱酒當投資不是不行，但是家裡也要有良好的保存環境，不然酒的風味搞不好變得更差」、「現在不值錢喔，別傻傻買來放喔！（高粱酒很多大都是賣到大陸去，現在兩岸不通，大陸在抓富人，上酒家的減少了，供給大於需求）而且儲存不良，少酒會被收購商大砍價，不會賺只會賠錢，真正好喝的高粱酒，記得是82年左右的才會值錢」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

便利商店 金門

相關新聞

一票人跑門市撲空！義美「神級甜點」突爆紅 網友大讚：相見恨晚

義美有許多著名的商品，像是小泡芙、牛奶、豆漿。不過最近有一名女網友在義美門市發現了一款新的「神級甜點」，一盒才67元，好吃程度讓她驚呼「相見恨晚」，很多同好特別衝門市都撲空，貼文意外也釣出了義美前員工說明，表示這款不一定天天有，可以先詢問門市人員。

買酒不是為了喝？爸爸超商買一堆高粱竟是「投資」 內行揭：價差10倍

金門高粱具有獨特香氣、香醇溫順，也被稱為台灣的美酒之王。有網友分享，爸爸在網路上訂購多瓶高粱，他以為對方是要囤著喝，但沒想到竟是在「投資」...

她在好市多買到「空心草莓」傻眼 老饕曝內行吃法：超美味

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款美國草莓，回家後竟發現「每顆都空心」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

曾賣到斷貨！好市多「神級咖啡」悄悄回歸 網曝獨門喝法

美式賣場好市多（COSTCO）商品琳瑯滿目、CP值高，深受消費者喜愛。近日一款曾賣到斷貨的生椰拿鐵咖啡產品，又悄悄上市，吸引眾多人推薦，還有老饕分享獨門喝法，搭配好市多巧克力粉，簡直是絕配。

她推好市多「1新品」湯頭濃郁 饕客頻點頭：非常驚艷

知名美式賣場好市多主打量大、低價，是不少民眾採買日用品的最佳選擇，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的生食組合。近日，有網友發現店家上架一款熟食新品「獅子頭粉絲煲」，開箱後為之驚艷，引發網友討論。

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

不少民眾喜歡到全聯福利中心採買生活用品，除了衛生紙、沐浴用品能一次買齊外，更引進國內外的生鮮蔬果，方便民眾比價、購買自己喜愛的食材。近日，有網友分享全聯2款蘋果正逢優惠，美國富士蘋果單顆只要10元、法國茱麗葉蘋果4入只要59元，引起婆媽熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。