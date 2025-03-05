買酒不是為了喝？爸爸超商買一堆高粱竟是「投資」 內行揭：價差10倍

金門高粱具有獨特香氣、香醇溫順，也被稱為台灣的美酒之王。有網友分享，爸爸在網路上訂購多瓶高粱，他以為對方是要囤著喝，但沒想到竟是在「投資」，經詢問後得知，特殊款甚至過幾年價格還可以翻到3、4倍，讓他驚呼「真的可以賺這麼多？」。

該名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，他表示近日到小七幫爸爸領了好幾瓶在網路上訂購的高粱酒，起初他不解為何要買那麼多瓶「是要喝到什麼時候？」，回家質問爸爸，沒想到對方卻說「你傻傻的這個是投資！」。

原po透露，爸爸指出高粱放了不會賠錢，放個5-6年價格就會翻倍，甚至有些特殊款翻到3、4倍都有可能，他聽完相當震驚，好奇詢問「真的可以賺這麼多？這種東西不是超商就有一堆了？看來需要找我媽求證一下有沒有收到錢了」。

文章曝光，不少行家證實，「有些高粱是特殊風味的很值錢，有些就算是一般款的高粱在陳放十幾二十年後出現特殊風味，像是煙燻、泡泡糖、人參等，價格是可以差10倍以上的」、「你爸買的這款是煙燻風味限量款，未來也是滿有機會的」、「當初人參風味的，的確漲了不少」。

不過，也有網友提出質疑，「買高粱酒當投資不是不行，但是家裡也要有良好的保存環境，不然酒的風味搞不好變得更差」、「現在不值錢喔，別傻傻買來放喔！（高粱酒很多大都是賣到大陸去，現在兩岸不通，大陸在抓富人，上酒家的減少了，供給大於需求）而且儲存不良，少酒會被收購商大砍價，不會賺只會賠錢，真正好喝的高粱酒，記得是82年左右的才會值錢」。

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