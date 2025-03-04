快訊

閃兵案外案！王大陸傳訊炫耀撂人打司機 檢察官扣手機驚見秒逮人

疑恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 公布訊息內容反控誣告

鋒面持續影響！16縣市大雨特報 3地注意暴雨持續到晚間

她在好市多買到「空心草莓」傻眼 老饕曝內行吃法：超美味

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款美國草莓，回家後竟發現「每顆都空心」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己只有吃過台灣和日本的草莓，近期在好市多發現一款美國草莓，迫不及待買回家品嚐，沒想到切開後發現每顆草莓都是空心的，讓她相當失望。

貼文一出後，多數網友都表示「美國的草莓…正常！」、「這算美國草莓的日常吧」、「美國不是都這樣」、「美國草莓本來就是空心的」、「國外草莓都這樣喔…而且沒有草莓香味，吃不慣請用台灣貨」、「品種的關係，美國、澳洲的草莓都這樣，個頭大、口感很脆但空心，而且不甜」、「美國的草莓一直都是這樣，你不知道嗎？」、「美國的都這樣啊，還是台灣的讚」。

不過，也有老饕分享讓空心草莓好吃的方法，指出「買煉乳灌進去，放冷凍，爆炸好吃」、「空心的那可以擠煉乳進去，最近滿流行的」、「適合做煉乳草莓冰，就不用再挖中空了」。

好市多 草莓

延伸閱讀

曾賣到斷貨！好市多「神級咖啡」悄悄回歸 網曝獨門喝法

好市多新神物只要45元！會員狂掃貨：CP值超高

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

她推好市多「1新品」湯頭濃郁 饕客頻點頭：非常驚艷

相關新聞

她在好市多買到「空心草莓」傻眼 老饕曝內行吃法：超美味

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款美國草莓，回家後竟發現「每顆都空心」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

曾賣到斷貨！好市多「神級咖啡」悄悄回歸 網曝獨門喝法

美式賣場好市多（COSTCO）商品琳瑯滿目、CP值高，深受消費者喜愛。近日一款曾賣到斷貨的生椰拿鐵咖啡產品，又悄悄上市，吸引眾多人推薦，還有老饕分享獨門喝法，搭配好市多巧克力粉，簡直是絕配。

她推好市多「1新品」湯頭濃郁 饕客頻點頭：非常驚艷

知名美式賣場好市多主打量大、低價，是不少民眾採買日用品的最佳選擇，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的生食組合。近日，有網友發現店家上架一款熟食新品「獅子頭粉絲煲」，開箱後為之驚艷，引發網友討論。

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

不少民眾喜歡到全聯福利中心採買生活用品，除了衛生紙、沐浴用品能一次買齊外，更引進國內外的生鮮蔬果，方便民眾比價、購買自己喜愛的食材。近日，有網友分享全聯2款蘋果正逢優惠，美國富士蘋果單顆只要10元、法國茱麗葉蘋果4入只要59元，引起婆媽熱議。

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款前開式行李箱，售價不到四千元，讓她相當心動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多新神物只要45元！會員狂掃貨：CP值超高

美式賣場好市多因經濟實惠的賈格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現一款購物袋，能裝很多東西又便宜，讓她大讚CP值超高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。