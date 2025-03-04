她在好市多買到「空心草莓」傻眼 老饕曝內行吃法：超美味

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款美國草莓，回家後竟發現「每顆都空心」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己只有吃過台灣和日本的草莓，近期在好市多發現一款美國草莓，迫不及待買回家品嚐，沒想到切開後發現每顆草莓都是空心的，讓她相當失望。

貼文一出後，多數網友都表示「美國的草莓…正常！」、「這算美國草莓的日常吧」、「美國不是都這樣」、「美國草莓本來就是空心的」、「國外草莓都這樣喔…而且沒有草莓香味，吃不慣請用台灣貨」、「品種的關係，美國、澳洲的草莓都這樣，個頭大、口感很脆但空心，而且不甜」、「美國的草莓一直都是這樣，你不知道嗎？」、「美國的都這樣啊，還是台灣的讚」。

不過，也有老饕分享讓空心草莓好吃的方法，指出「買煉乳灌進去，放冷凍，爆炸好吃」、「空心的那可以擠煉乳進去，最近滿流行的」、「適合做煉乳草莓冰，就不用再挖中空了」。