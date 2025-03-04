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曾賣到斷貨！好市多「神級咖啡」悄悄回歸 網曝獨門喝法

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不民眾喜愛。美聯社
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不民眾喜愛。美聯社

美式賣場好市多（COSTCO）商品琳瑯滿目、CP值高，深受消費者喜愛。近日一款曾賣到斷貨的生椰拿鐵咖啡產品，又悄悄上市，吸引眾多人推薦，還有老饕分享獨門喝法，搭配好市多巧克力粉，簡直是絕配。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO出一張「生椰拿鐵」咖啡產品照，詢問其他會員們是否推薦。根據好市多官網說明，這款咖啡產品是來自馬來西亞的知名品牌，採用100%阿拉比卡咖啡豆，帶有濃濃的椰香味，口感濃醇，會員滿意度達4.4顆星。

貼文曝光，不少網友回應「好喝～」、「大推特推」、「好喝推薦，它糖的成分比例很低」、「之前斷貨了，現在又有了嗎」、「我入手第二箱了哦！」。還有人分享獨門喝法，「好喝！泡冰的超讚」、「400cc杯子，覺得泡2包比較夠味」、「不錯喝+奶粉香味更濃」、「好喝，再加好市多巧克力粉，絕配」。

雖然推薦者不少，但也有人覺得不是太滿意，「我覺得好甜喔」、「感覺椰味是椰糖的味道」、「我喝幾包，無法接受那個味道，一整個怪，可能我習慣每天喝那種咖啡店泡的拿鐵」、「完全沒有椰子的香味，第一次感覺被騙了，和正常的三合一咖非沒區別」。

咖啡 好市多

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