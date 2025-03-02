她推好市多「1新品」湯頭濃郁 饕客頻點頭：非常驚艷

知名美式賣場好市多主打量大、低價，是不少民眾採買日用品的最佳選擇，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的生食組合。近日，有網友發現店家上架一款熟食新品「獅子頭粉絲煲」，開箱後為之驚艷，引發網友討論。

一名女網友日前在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享，前陣子前往好市多補貨，發現熟食區推出了「獅子頭粉絲煲」，回家開箱後，溫醇濃厚不膩口的湯頭令她為之驚艷，顛覆了記憶中對獅子頭的想像，「我喜歡這個湯頭！沒想到蕃茄和白菜居然跟獅子頭那麼速配」。

原PO提到，自己燉煮了一段時間，獅子頭卻沒有因此瓦解，裡面還加入了很多脆脆的荸薺，寬冬粉Q彈Q彈的讓小孩讚不絕口，「一開始怕不夠她們吃，我還多加了一般冬粉，它裡面的板豆腐也是好市多很好吃的那款」。

貼文曝光後，不少嚐過的網友紛紛回應，「真的非常好吃」，「這個湯頭真的有讓人驚艷到」、「昨天去買了真的很好吃，獅子頭我喜歡，湯頭很讚」、「很建議購買」。

不過，也有人表示自己買回家的獅子頭，吃起來有股肉腥味，「白菜粉絲湯頭不錯，但主角太讓人失望了」，對此原PO也回應，「我買的獅子頭是沒有肉腥味啦，但有一個特別的味道，像是醃肉時會加米酒？有點像鹽麴的味道？就有點熟悉但又說不出來」。