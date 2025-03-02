快訊

范斯、澤倫斯基爆口角不歡而散！川普國安顧問再嗆：他像前女友愛翻舊帳

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

104歲人瑞被撞飛…家人忍痛拔管 看護推輪椅遭撞擊「騰空畫面曝光」

她推好市多「1新品」湯頭濃郁 饕客頻點頭：非常驚艷

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照

知名美式賣場好市多主打量大、低價，是不少民眾採買日用品的最佳選擇，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的生食組合。近日，有網友發現店家上架一款熟食新品「獅子頭粉絲煲」，開箱後為之驚艷，引發網友討論。

一名女網友日前在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享，前陣子前往好市多補貨，發現熟食區推出了「獅子頭粉絲煲」，回家開箱後，溫醇濃厚不膩口的湯頭令她為之驚艷，顛覆了記憶中對獅子頭的想像，「我喜歡這個湯頭！沒想到蕃茄和白菜居然跟獅子頭那麼速配」。

原PO提到，自己燉煮了一段時間，獅子頭卻沒有因此瓦解，裡面還加入了很多脆脆的荸薺，寬冬粉Q彈Q彈的讓小孩讚不絕口，「一開始怕不夠她們吃，我還多加了一般冬粉，它裡面的板豆腐也是好市多很好吃的那款」。

貼文曝光後，不少嚐過的網友紛紛回應，「真的非常好吃」，「這個湯頭真的有讓人驚艷到」、「昨天去買了真的很好吃，獅子頭我喜歡，湯頭很讚」、「很建議購買」。

不過，也有人表示自己買回家的獅子頭，吃起來有股肉腥味，「白菜粉絲湯頭不錯，但主角太讓人失望了」，對此原PO也回應，「我買的獅子頭是沒有肉腥味啦，但有一個特別的味道，像是醃肉時會加米酒？有點像鹽麴的味道？就有點熟悉但又說不出來」。

好市多

延伸閱讀

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

好市多新神物只要45元！會員狂掃貨：CP值超高

好市多冰塊區大排長龍 她用1招30秒解決：保冰效果更好

她讚好市多1款麵超好吃！一票會員歪樓：想帶「她」回家

相關新聞

她推好市多「1新品」湯頭濃郁 饕客頻點頭：非常驚艷

知名美式賣場好市多主打量大、低價，是不少民眾採買日用品的最佳選擇，除了有常見的生鮮蔬果、甜點外，偶爾也會有搭配好的生食組合。近日，有網友發現店家上架一款熟食新品「獅子頭粉絲煲」，開箱後為之驚艷，引發網友討論。

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

不少民眾喜歡到全聯福利中心採買生活用品，除了衛生紙、沐浴用品能一次買齊外，更引進國內外的生鮮蔬果，方便民眾比價、購買自己喜愛的食材。近日，有網友分享全聯2款蘋果正逢優惠，美國富士蘋果單顆只要10元、法國茱麗葉蘋果4入只要59元，引起婆媽熱議。

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款前開式行李箱，售價不到四千元，讓她相當心動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多新神物只要45元！會員狂掃貨：CP值超高

美式賣場好市多因經濟實惠的賈格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現一款購物袋，能裝很多東西又便宜，讓她大讚CP值超高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商拿鐵「隱藏喝法」！銅板價風味秒升級 網實測讚：超香濃

一杯超商冰拿鐵，是上班族早晨必備的提神搭檔之一。近期，一名網友突發奇想，竟將「偉特鮮奶油糖」加入超商拿鐵中...

好市多冰塊區大排長龍 她用1招30秒解決：保冰效果更好

美式賣場好市多有設置一處冰塊區，讓民眾購買生鮮食材後，可以取用以維持食物新鮮度。一名女子提到，每次在好市多的冰塊區都要花上一段時間排隊，因為前方的顧客都要先搓開小小的塑膠袋，然後再裝入大量的冰塊，抱怨「為什麼不要把冰塊直接放進保冰袋裡呀？」，透露自己這麼做只需30秒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。