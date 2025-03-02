全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

不少民眾喜歡到全聯福利中心採買生活用品，除了衛生紙、沐浴用品能一次買齊外，更引進國內外的生鮮蔬果，方便民眾比價、購買自己喜愛的食材。近日，有網友分享全聯2款蘋果正逢優惠，美國富士蘋果單顆只要10元、法國茱麗葉蘋果4入只要59元，引起婆媽熱議。

一名網友在FB社團「我愛全聯-好物老實説」中發文，看到美國富士蘋果一顆只要10元，且活動只到3/6，另有一位網友也發文，提到自己買到一袋4入特價59元的法國茱麗葉蘋果，且聞起來又香又甜，品質也不差，值得購買。

貼文曝光後，不少人留言回應，「這陣子買了約20顆，個人覺得很好吃」、「蘋果大推宇宙脆，又脆又甜，可以幫熟、還很耐放，我平均兩天就去一次」、「全聯的蘋果如果有惜福品真的可以買，比市場的好吃還便宜」、「平常都在全聯買水果，那天在捷運附近的蔬菜屋買了一顆蘋果$39，比全聯貴了不少，還是去全聯吧」。

不過，有網友同樣購買了打折的蘋果，回家切開卻發現中心疑似變質，出現部分乾癟，還有人的蘋果內部出現局部撞傷，對此全聯在官網發布，若商品品質不良，可以帶著發票和瑕疵品，至購物的分店辦理退換貨，切勿繼續食用，以免影響身體健康。