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好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款前開式行李箱，售價不到四千元，讓她相當心動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款30吋的前開式行李箱，有通用海關密碼鎖、深度擴充、360度滑順靜音輪，不含行李箱重量載重約25公斤，售價3899元，讓她好奇發問「這個行李箱好用嗎？東西裝多了會不會很難拉？」。

貼文一出後，不少網友都表示「這款最吸引人應該是前開吧，這一兩年沒看到Costco有進其他前開的」、「剛用，拉20公斤，沒問題，前開真的很方便，不佔空間而且有加大」、「好用，上開在日本很實用」、「好用，剛從歐洲20天征戰回來，輪子好推也耐裝。在巴黎老佛爺百貨看到一模一樣的，要賣270歐元，在台灣都可以買兩個了！」、「這牌子的應該都不會難拉，而且很耐用」。

不過，也有部分網友提醒「30吋會超過航空公司允許的大小」、「如果要帶出國，盡量在28吋內，不要造成自己困擾」、「盡量不要挑戰航空公司的極限，以免壞了出遊興致」。

好市多 日本 航空公司 行李箱

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