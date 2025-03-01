好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

美式賣場好市多有設置一處冰塊區，讓民眾購買生鮮食材後，可以取用以維持食物新鮮度。一名女子提到，每次在好市多的冰塊區都要花上一段時間排隊，因為前方的顧客都要先搓開小小的塑膠袋，然後再裝入大量的冰塊，抱怨「為什麼不要把冰塊直接放進保冰袋裡呀？」，透露自己這麼做只需30秒。

2025-02-26 11:03