好市多新神物只要45元！會員狂掃貨：CP值超高

美式賣場好市多因經濟實惠的賈格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現一款購物袋，能裝很多東西又便宜，讓她大讚CP值超高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款購物袋，上面有非常多可愛的圖案，購物袋容量也非常大，可以裝很多東西，內裡還有2個小內袋，一個售價僅45元，讓她拿了一堆放進購物車，大讚相當超值，非常值得購買。

貼文一出後，多數網友都表示「太可愛了吧！想要」、「有看到購物袋本尊，感覺滿不錯的」、「超可愛，這個尺寸很好用，不會太大也不會太小，立馬入手」、「已入坑，好可愛」、「一個45元，一開始還想說有沒有看錯價錢，沒想真的就是45元」、「購物袋容量很大，我也買了」、「便宜又耐用」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「是很可愛，但是不會想買，感覺帶子容易斷！」、「除了便宜還算可以買，缺點是提帶超容易斷，需謹慎小心使用」、「個人覺得旁邊車線蠻容易破的」、「之前買一個別的圖案，沒幾次就斷掉了」。