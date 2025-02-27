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超商拿鐵「隱藏喝法」！銅板價風味秒升級 網實測讚：超香濃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友實測將偉特糖泡入拿鐵中，喝起來有焦糖拿鐵的風味，糖度也可自行增減。示意圖／ingimage
網友實測將偉特糖泡入拿鐵中，喝起來有焦糖拿鐵的風味，糖度也可自行增減。示意圖／ingimage

一杯超商冰拿鐵，是上班族早晨必備的提神搭檔之一。近期，一名網友突發奇想，將「偉特鮮奶油糖」加入超商拿鐵中，風味竟瞬間升級，就連同事喝了也讚不絕口，作法曝光後引發討論，令不少網友迫不及待地想要嘗試看看。

一名網友在FB社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」中發文，提到自己某天突發奇想，購入市售39元的條裝「偉特鮮奶油糖」，並將其中2顆糖加入全家拿鐵中，沒想到兩者融合的非常完美，讓她越喝越上癮，忍不住推坑給其他同事。

貼文曝光後引發網友熱議，有部分同好表示真的「超級好喝」，仔細品嚐還會有焦糖拿鐵的風味，「個人覺得反而沒（焦糖拿鐵）那麼甜，但有焦糖味道，可以試試！」、「有很濃的奶香味」、「就像焦糖瑪奇朵，甜甜好喝」、「條件好可以打個奶泡，敲碎灑在上面，再用噴槍噴一噴」。

不過，也有人擔心將糖果泡入冰拿鐵中會難以溶解。對此，有經驗的網友表示不用擔心，融化速度只會稍微變慢而已，最終還是會與拿鐵混合在一起，「冰的可以融化喔～但熱的融化速度肯定會更快」。

另外，還有網友分享其他私藏的超商飲品調配祕笈，提供給大家嘗試，「很多年前有流傳過森永牛奶糖，拿去煮紅茶+牛奶，就會像市售牛奶糖奶茶」、「可以買一罐飛燕牌煉乳+焦糖糖漿倒進杯子，再去711買咖啡就好」、「熱拿鐵＋健達牛奶巧克力也很好喝」。

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