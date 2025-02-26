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好市多冰塊區大排長龍 她用1招30秒解決：保冰效果更好

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多賣場示意圖。聯合報系資料照片
好市多賣場示意圖。聯合報系資料照片

美式賣場好市多有設置一處冰塊區，讓民眾購買生鮮食材後，可以取用以維持食物新鮮度。一名女子提到，每次在好市多的冰塊區都要花上一段時間排隊，因為前方的顧客都要先搓開小小的塑膠袋，然後再裝入大量的冰塊，抱怨「為什麼不要把冰塊直接放進保冰袋裡呀？」，透露自己這麼做只需30秒。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，每次在好市多冰塊區排隊拿冰塊時，都要排很久，看到大家都在搓小小的塑膠袋，然後裝好多袋冰塊，導致後面的隊伍都塞爆了。

原PO認為，倘若消費者懂得把冰塊直接放進保冰袋裡，省去搓塑膠袋的時間，「30秒就裝完了」。原PO表示，保冰袋空間容量夠大，可以放的食物更多，自己習慣一踏進好市多，先在保冰袋底部放一層冰塊，然後去逛賣場，採買所需物資並且結帳後，再鋪一些冰塊在食物上方，使得保冰效果更好。

對此，有網友回應，「怎麼會有人覺得這樣放冰塊是聰明的？那個袋子很快就發霉了」、「如果有滲水到內層就會發霉」、「這方法不是不用，而是內層需材質好、縫製不滲漏，而冰塊比較容易刮傷內層，讓水份滲出」、「最大的困擾是加了冰塊好重啊」。

有網友敲碗表示「想知道版主用的保冰袋，能拍照給我們參考一下嗎」，原PO也回應說自己使用的是家樂福的保冰袋，一個不到200塊。此外也有網友獻計，「保麗龍箱很好用，車程大概30分鐘」、「帶個釣魚冰箱，冰塊放2天都不會融化」、「撿幾個不再裝食物的雙層保鮮袋去裝冰塊，一定不會漏」、「我會留較厚的食品夾鏈袋來裝，而且重複使用環保又快速方便，推薦大家喔」。

冰塊 好市多

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