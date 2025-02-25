全聯新上架1款草莓蛋糕 老饕大讚：奶香濃郁、甜而不膩

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日到全聯發現新上架一款「草莓卡士達蛋糕」，大讚有濃郁奶香，身為甜點控非常喜歡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期逛全聯時，發現一款新上架的甜點「草莓卡士達蛋糕」售價169元，買回家品嚐後，不僅奶香濃郁，甜度也恰到好處，忍不住一口接一口，加上甜點本身附贈盤子、叉子和蠟燭，讓她大讚「CP值超高！」

貼文一出後，不少吃過的網友都大讚好吃，紛紛表示「每年草莓季都會買來吃」、「這個不錯吃但常買不到」、「有買到一顆來嚐鮮，以這個價位來說CP值還蠻高的」、「不錯吃又不貴，還附盤子和叉子，趁草莓季還有出現，可以買」、「這個價位，這款真的可以」、「超值又好吃，甜而不膩」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「看到成分表默默放回去」、「全聯只要是有含海綿的全部都失敗」、「只有我覺得不好吃嗎？」、「個人覺得只有價格可以，其他不行」。